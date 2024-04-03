Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал усилить военную поддержку Украины. Таллин предлагает выделять на помощь украинской армии не менее 0,25 процента от ВВП государств-членов НАТО. Об этом Цахкна заявил во время встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Хватит, чтобы выгнать агрессора

По словам министра, если все члены Альянса будут выделять 0,25 процента ВВП на военную поддержку ежегодно, то вместе это составит 120 миллиардов евро. Этой суммы достаточно для того, чтобы Украина могла оттеснить Россию.

Цахкна также приветствовал предложение обеспечить долгосрочную помощь для Киева. Он выразил надежду, что во время саммита НАТО в Вашингтоне лидеры достигнут соглашения по использованию замороженных активов России.

Это возможность объяснить нашим избирателям и налогоплательщикам, что вместо их денег в долгосрочной перспективе мы собираемся использовать российские замороженные активы, потому что Россия должна за это заплатить,

– подчеркнул глава эстонского МИД.

Напомним, что сегодня на территории европейских стран хранится почти 240 миллиардов евро замороженных российских активов. В ЕС хотят, чтобы эти средства пошли на восстановление Украины.

Сейчас ожидается, что принятие о передаче Киеву прибыли от замороженных активов России. Это ориентировочно 2 – 3 миллиарда евро в год. О передаче основной суммы пока речь не идет.

Отметим также, что европейские и американские чиновники рассматривают вариант перехода встречи "Рамштайн" под управление НАТО вместо США. Генсек Столтенберг приветствовал это предложение.

Кроме того, глава Альянса надеется, что странам-членам удастся согласовать его идею о создании 5-летнего фонда, из которого будут выделять для Украины 100 миллиардов долларов. Столтенберг считает, что соглашение будет готово к саммиту НАТО, который состоится 9 – 11 июля в Вашингтоне.