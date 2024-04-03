Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники обсуждают пути институционализации большей части поддержки в рамках НАТО, чтобы сделать ее более предсказуемой и надежной для Украины. Однако, раскрывать детали идеи перехода формата “Рамштайн” под контроль НАТО он отказался. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В Альянсе не против взять "Рамштайн" под свое крыло

Столтенберг отметил, что члены Альянса соглашаются с тем, что поддержка Украины должна стать более мощной.

Мы твердо убеждены в том, что поддержка Украины должна меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений и больше зависеть от долгосрочных обязательств НАТО,

– сказал генсек.

Он подчеркнул, что это поможет Украине получить надлежащую поддержку и пошлет сигнал Москве. По мнению чиновника, усиление роли НАТО в координации и оказании поддержки является одним из способов закончить войну положительным результатом для Киева.

Я приветствую коалиции сил и средств, формат "Рамштайн", много других многонациональных и двусторонних инициатив. Но существует потребность предоставить этому более прочную и институционализированную основу для обеспечения предсказуемости и преданности в долгосрочной перспективе,

– подчеркнул Столтенберг.

Как сообщало Politico, новая инициатива европейских и американских чиновников связана с предотвращением вероятного влияния на "Рамштайн" Дональда Трампа в случае его переизбрания.

Так, чиновники рассчитывают, что "передача этого проекта под управление НАТО изолирует его от президентства Трампа" или даже от США в случае, если те не смогут его финансировать.

Напомним, что завтра, 4 апреля, состоится заседание Совета Украина – НАТО с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Во время мероприятия украинская сторона расскажет о ситуации на поле боя и о ежедневных и долгосрочных потребностях.

Перед предстоящей встречей Столтенберг заявил о важности усиления помощи Киеву. Он подчеркнул о угрозу для всей Европы, которая, по его словам, "стоит перед лицом войны такого масштаба, который, как мы считали, остался в истории".