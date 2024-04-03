Как отмечают журналисты, этих изменений могут внести на случай победы Дональда Трампа в президентской гонке. В издании ссылаются на трех чиновников из Европы и одного из США.

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Защита от Трампа

Журналисты пообщались с чиновниками накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, которая состоится 3 – 4 апреля. Во время нее планируют обсуждать, чтобы формат "Рамштайн" постепенно переходил под контроль Альянса.

Как уточнил один из источников Politico, цель – завершить соответствующий процесс на саммите лидеров НАТО, который в июле состоится в Вашингтоне. По словам чиновника из Европы, соответствующий шаг даст возможность другим странам-членам НАТО больше влиять на процесс работы "Рамштайна", если переизберут Дональда Трампа.

Американский чиновник отметил, что ведутся на "очень высоком уровне" дискуссии о переходе соответствующей группы под контроль НАТО. Цель – формализовать поддержку Украины как со стороны Европы, так и Альянса. Это позволит сделать "более долговечной" контактную группу.

"Передача этого проекта под управление НАТО изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не смогут продолжать его или не смогут наладить собственное финансирование", – отметил Джим Таунсенд, бывший сотрудник Пентагона и НАТО.

Итоги предыдущей встречи в формате "Рамштайн"

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 20-го заседания в формате "Рамштайн". Он отметил, что союзники предоставят нам боеприпасы, а также ракеты для ПВО. Но это еще не все.

Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра, 105 миллиметров и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору,

– написал глава Минобороны.

Как отметил Рустем Умеров, партнеры предоставят нам ПВО для защиты наших городов, наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает на наши позиции КАБы. Также будет больше ракет для систем противовоздушной обороны.

Министр обороны добавил, что наше небо должны также помочь закрыть F-16. И что наше государство активно работает со всеми привлеченными партнерами. Говорится о США, Дании, Бельгии, Нидерландах, Румынии и других. Все для того, чтобы Киев получил самолеты как можно скорее.