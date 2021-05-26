В Беларуси несовершеннолетний покончил с собой из-за давления силовиков

В Минске покончил жизнь самоубийством 17-летний Дмитрий Стаховский, которого полиция обвиняла в участии в массовых протестах после выборов президента Беларуси. Трагедия произошла 25 мая.

Парень выпрыгнул из окна 16-этажного здания. Перед этим он опубликовал предсмертный пост на своей странице "ВКонтакте".

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Подросток в Минске выпрыгнул из окна из-за давления силовиков

Дмитрий Стаховский (в соцсети подписан как Дима Меркулов) написал, что виновным в его смерти является Следственный комитет Беларуси. Ведь правоохранители обвинили его в нарушениях, предусмотренных статьей 293 "Массовые беспорядки".

Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что 17-летний парень был сиротой. Он жил в общежитии, работники которого и сообщили о его участии в протестах, которые прошли 9 – 11 августа 2020 года. В день смерти, 25 мая, подросток был на допросе из-за этого дела.

Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы заканчивались. И как вы можете видеть, я не справился,

– написал Дмитрий Стаховский в предсмертной записке.



Пост, который перед смертью опубликовал Дмитрий Стаховский / Скриншот из "ВКонтакте"

Что этому предшествовало