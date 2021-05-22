Дату смерти активиста пока не сообщили. В то же время известно, что в течение 2 последних недель родные не получали от политзаключенного писем.
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Родственникам покойного сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца.
Витольд Ашурок: главное
- Витольд Ашурок был координатором движения "За свободу".
- Мужчину задержали еще 9 августа 2020 года – в день выборов президента Беларуси.
- За участие в митингах активиста приговорили к 20 суткам: 15 – за участие в несанкционированном мероприятии, еще 5 – за неуважение к суду.
- В то же время после окончания срока наказания, оппозиционера не выпустили на свободу.
- В Лиде 18 января Ашурка приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Судебный процесс был закрытым.
- Ашурок в письмах признавался, что воспринимает наказание как оценку "отлично". По словам активиста, он "имел честь поднять факел восстания против диктатуры".