У Білорусі неповнолітній наклав на себе руки через тиск силовиків

У Мінську покінчив життя самогубством 17-річний Дмитро Стаховський, якого поліція звинувачувала в участі в масових протестах після виборів президента Білорусі. Трагедія сталася 25 травня.

Хлопець вистрибнув ввечері з вікна 16-поверхової будівлі. Перед цим він опублікував передсмертний пост на своїй сторінці "ВКонтакте".

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Підліток у Мінську вистрибнув з вікна через тиск силовиків

Дмитро Стаховський (у соцмережі підписаний як Діма Меркулов) написав, що винним у його смерті є Слідчий комітет Білорусі. Адже правоохоронці звинувачували його в порушеннях, передбачених статтею 293 "Масові заворушення".

Правозахисний центр "Вясна" повідомив, що 17-річний хлопець був сиротою. Він жив у гуртожитку, працівники якого і повідомили про його участь у протестах, які пройшли 9 – 11 серпня 2020 року. У день смерті, 25 травня, підліток був на допиті через цю справу.

Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок, як суїцид. Але мої сили закінчувалися. І як ви можете бачити, я не впорався,

– написав Дмитро Стаховський у передсмертній записці.



Пост, який перед смертю опублікував Дмитро Стаховський / Скриншот з "ВКонтакте"

Тихановська відреагувала на смерть Стаховського

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська висловилася щодо смерті Дмитра Стаховського. Вона наголосила, режим продовжує вбивати людей, але ще можна врятувати всіх інших громадян Білорусі.

"Ми вже не можемо врятувати Діму. Але повинні врятувати 9 мільйонів білорусів. Повинні врятувати себе як націю. Щоб такий жах більше не повторився ніколи", – написала опозиціонерка.

Що цьому передувало