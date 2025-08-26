Мужчина с пистолетом в руках объявлял минуту молчания в Виннице: его задержала полиция
- 26 августа в Виннице мужчина вышел на переход с оружием во время минуты молчания, что привлекло внимание очевидцев.
- Инцидент произошел на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова, правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.
Утром 26 августа местный житель вышел на переход с оружием в руках во время общенациональной минуты молчания. Полиция доставила его в участок и установила личность мужчины.
Так, винничанин привлек внимание очевидцев сомнительным поведением и возможной угрозой для горожан. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте во время минуты молчания в Виннице?
Происшествие произошло около 9:00 на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова. Прохожие заметили подозрительного мужчину. Он чтил память погибших военных, держа в руках предмет, похожий на оружие.
Неравнодушные сообщили о ситуации в местную полицию.
Правоохранители оперативно отреагировали на вызов: работники Винницкого райуправления полиции установили личность мужчины и доставили его в участок. Как оказалось во время следствия, оружие было игрушечным.
По информации источников в правоохранительных органах, человек имеет психические расстройства. Винничанин проживает в городе и не представляет угрозы для окружения, однако событие вызвало общественный резонанс.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Подобные резонансные события в Виннице за последнее время
Днем 22 августа на улице Замостянской произошел конфликт между полицией и мужчиной, которого разыскивал местный ТЦК. По данным правоохранителей, во время задержания вокруг нарушителя быстро собралась толпа людей. Они начали "защищать" мужчину, препятствуя работе полицейских.
2 августа в городе возник инцидент между группой местных жителей и представителями ТЦК в связи с задержанием мужчины, которого разыскивали за уклонение от военной службы. Примерно 80 человек пытались попасть на территорию учреждения.