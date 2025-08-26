Так, винничанин привлек внимание очевидцев сомнительным поведением и возможной угрозой для горожан. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте во время минуты молчания в Виннице?

Происшествие произошло около 9:00 на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова. Прохожие заметили подозрительного мужчину. Он чтил память погибших военных, держа в руках предмет, похожий на оружие.

Неравнодушные сообщили о ситуации в местную полицию.

Правоохранители оперативно отреагировали на вызов: работники Винницкого райуправления полиции установили личность мужчины и доставили его в участок. Как оказалось во время следствия, оружие было игрушечным.

По информации источников в правоохранительных органах, человек имеет психические расстройства. Винничанин проживает в городе и не представляет угрозы для окружения, однако событие вызвало общественный резонанс.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Подобные резонансные события в Виннице за последнее время