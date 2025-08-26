Так, вінничанин привернув увагу очевидців сумнівною поведінкою та можливою загрозою для містян. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, передає 24 Канал.

Дивіться також Сотні людей у Вінниці "відбивали" у поліції ухилянта, – ЗМІ

Що відомо про інцидент під час хвилини мовчання у Вінниці?

Подія сталася близько 9:00 на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова. Перехожі помітили підозрілого чоловіка. Він вшановував пам'ять загиблих військових, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю.

Небайдужі повідомили про ситуацію до місцевої поліції.

Правоохоронці оперативно відреагували на виклик: працівники Вінницького райуправління поліції встановили особу чоловіка та доставили його до відділку. Як виявилося під час слідства, зброя була іграшковою.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, чоловік має психічні розлади. Вінничанин проживає у місті та не становить загрози для оточення, однак подія викликала суспільний резонанс.

Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Подібні резонансні події у Вінниці за останній час