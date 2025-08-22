У мережі поширили відео, на яких чоловік перебуває в оточенні численних "адвокатів". Люди б'ють по службовому автомобілю та кричать: "Ганьба"!. За даними видання "20 хвилин", правоохоронці, зрештою, відпустили громадянина, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент з поліцією у Вінниці?
У Вінницькому обласному ТЦК та СП заявили, що його представники участі у події не брали.
Пізніше пояснення також надала обласна поліція. Там розповіли, що поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів вони виявили, що 25-річний керманич з 13 квітня перебуває у розшуку ТЦК. Чоловік тим часом пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух, а перехожі пробували завадити розгляду адміністративного провадження. Водночас у повідомленні не вказується, що порушника відпустили.
Які ще траплялися інциденти за участі поліції та ТЦК?
У селі Нові Червища на Волині стався конфлікт між місцевими жінками та військовими ТЦК через затримання чоловіка з інвалідністю, в результаті чого одна жінка отримала поранення.
У Києві мобілізований чоловік завдав собі поранень у розподільчому центрі, він поводив неадекватно і погрожував іншим.
В Одесі спалахнула масова бійка за участю працівників ТЦК. У військкоматі прокоментували.