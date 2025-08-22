Чоловік намагався втекти після перевірки документів на місці ДТП та впав, внаслідок чого отримав травму. Про це інформує 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Одещини.

Яка причина травми у затриманого в Одесі?

Патрульні в Одесі 31 липня виїхали на виклик про ДТП на одну з вулиць міста. Під час перевірки документів вони встановили, що один з учасників аварії перебуває у розшуку ТЦК та СП.

Чоловіку повідомили, що він має проїхати до ТЦК, але він спробував втекти. Під час втечі він впав. Після чого патрульні затримали чоловіка із застосуванням кайданок.

Затриманий поскаржився на погане самопочуття, тому патрульні викликали швидку допомогу. Медики доставили чоловіка до лікарні, де встановили діагноз.

Момент втечі чоловіка від поліції: дивіться відео

У лікарні йому встановили діагноз – перелом ключиці. Травму він отримав під час падіння,

– повідомили правоохоронці.

