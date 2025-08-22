Мужчина пытался убежать после проверки документов на месте ДТП и упал, в результате чего получил травму. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.
Смотрите также На Закарпатье мужчину будут судить за изнасилование ребенка: девочка беременна
Какова причина травмы у задержанного в Одессе?
Патрульные в Одессе 31 июля выехали на вызов о ДТП на одну из улиц города. Во время проверки документов они установили, что один из участников аварии находится в розыске ТЦК и СП.
Мужчине сообщили, что он должен проехать в ТЦК, но он попытался убежать. Во время бегства он упал. После чего патрульные задержали мужчину с применением наручников.
Задержанный пожаловался на плохое самочувствие, поэтому патрульные вызвали скорую помощь. Медики доставили мужчину в больницу, где установили диагноз.
Момент побега мужчины от полиции: смотрите видео
В больнице ему установили диагноз – перелом ключицы. Травму он получил во время падения,
– сообщили правоохранители.
Последние инциденты с полицией: что известно?
- В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех военных во время оповещения призывников, нанеся им серьезные травмы.
- В Одессе во время плановой проверки военно-учетных документов мужчина вел себя агрессивно и пытался убежать. Его задержали на СТО и обнаружили нарушения воинского учета.
- В Харькове полицейский сорвал товарищу прохождение ВВК, выдав его за подозреваемого в мошенничестве. За это правоохранителя осудили, но освободили с испытательным сроком.