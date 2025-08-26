Вранці 26 серпня місцевий житель вийшов на перехід зі зброєю в руках під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Поліція доставила його до відділку й встановила особу чоловіка.

Так, вінничанин привернув увагу очевидців сумнівною поведінкою та можливою загрозою для містян. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент під час хвилини мовчання у Вінниці?

Подія сталася близько 9:00 на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова. Перехожі помітили підозрілого чоловіка. Він вшановував пам'ять загиблих військових, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю.

Небайдужі повідомили про ситуацію до місцевої поліції.

Правоохоронці оперативно відреагували на виклик: працівники Вінницького райуправління поліції встановили особу чоловіка та доставили його до відділку. Як виявилося під час слідства, зброя була іграшковою.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, чоловік має психічні розлади. Вінничанин проживає у місті та не становить загрози для оточення, однак подія викликала суспільний резонанс.

Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Подібні резонансні події у Вінниці за останній час