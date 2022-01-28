В Минздраве назвали критерии, указывающие на завершение пандемии в 2022 году

В Министерстве здравоохранения надеются, что 2022 год будет последним годом пандемии коронавируса.

Что указывает на завершение пандемии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил во время часа вопросов к правительству, что "вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть COVID-19".

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Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает нам возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии,

– подчеркнул Ляшко.

В то же время министр отметил, что новая волна, которую вызвал штамм Омикрон, увеличила количество случаев в мире с 90 тысяч до 4 миллионов за месяц.

Волна Омикрона в Украине

В Украину новая волна пришла 2 недели назад – количество больных удваивается еженедельно.

Несмотря на двукратное увеличение заражений, количество госпитализированных выросло только на треть, это подтверждает убеждение большинства ученых о том, что в основном Омикрон имеет легкое течение.

Доля госпитализированных среди больных также в 2 раза меньше, чем во время волны Дельта, отметил министр.

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Актуальная заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки, 27 января, в Украине обнаружили 34 408 новых больных коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

В Национальной академии наук Украины прогнозируют пиковый уровень заболеваемости через 1 – 3 недели. Больше всего больных предсказывают в первую неделю февраля – более 52 тысяч.

В Минздраве обещают, что общенационального локдауна в стране не будут вводить. Между тем, уже в ближайшее время Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области вскоре могут стать "красными".

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