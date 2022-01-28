У МОЗ назвали критерії, які вказують на завершення пандемії у 2022 році

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що 2022 рік буде останнім роком пандемії коронавірусу.

Що вказує на завершення пандемії

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив під час години запитань до уряду, що "вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19".

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Поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії,

– наголосив Ляшко.

Водночас міністр зауважив, що нова хвиля, яку спричинив штам Омікрон, збільшила кількість випадків у світі з 90 тисяч до 4 мільйонів за місяць.

Хвиля Омікрону в Україні

В Україну нова хвиля прийшла 2 тижні тому – кількість хворих подвоюється щотижня.

Попри двократне збільшення заражень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину, це підтверджує переконання більшості науковців про те, що здебільшого Омікрон має легкий перебіг.

Частка госпіталізованих серед хворих також є у 2 рази меншою, ніж під час хвилі Дельта, зауважив міністр.

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Актуальна захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 27 січня, в Україні виявили 34 408 нових хворих на коронавірус. Це найвищий показник в країні від початку пандемії.

У Національній академії наук України прогнозують піковий рівень захворюваності через 1 – 3 тижні. Найбільше хворих передбачають в перший тиждень лютого – понад 52 тисячі.

У МОЗ обіцяють, що загальнонаціонального локдауну в країні не будуть вводити. Втім, уже найближчим часом Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області незабаром можуть стати "червоними".

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