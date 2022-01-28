Для того, аби в Україні скасували карантин, необхідно досягнути високого рівня вакцинації населення. До прикладу такого, як у Великій Британії. Про це очільник МОЗ заявив під час пленарного засідання Верховної ради.

До теми Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити до червоної зони

За його словами, потрібно пояснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви.

Нещодавно у Великій Британії скасували карантинні обмеження. У МОЗ спостерігатимуть, як в цій країні розвинеться ситуація з коронавірусом на фоні високого охоплення щепленнями.

Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні,

– заявив Ляшко.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Він додав, що при оптимістичному прогнозі пандемія коронавірусу може закінчитися у 2022 році.

Вакцина, противірусні препарати, менш агресивні штами – це чіткі сигнали, що людство може подолати коронавірус. Поява вакцини й прагнення всіх країн світу досягнути високих охоплень щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватись, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19,

– вважає Віктор Ляшко.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ