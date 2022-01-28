Для того чтобы в Украине отменили карантин, необходимо достичь высокого уровня вакцинации населения. К примеру такого, как в Великобритании. Об этом глава Минздрава заявил во время пленарного заседания Верховной рады.

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По его словам, нужно объяснять преимущества вакцинации тем, кто еще сомневается.

Недавно в Великобритании отменили карантинные ограничения. В Минздраве будут наблюдать, как в этой стране разовьется ситуация с коронавирусом на фоне высокого охвата прививками.

Сейчас мы наблюдаем за результатами отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине.

– заявил Ляшко.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Он добавил, что при оптимистическом прогнозе пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

Вакцина, противовирусные препараты, менее агрессивные штаммы – это четкие сигналы, что человечество может преодолеть коронавирус. Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких охватов прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19,

– считает Виктор Ляшко.

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

Источник: Минздрав