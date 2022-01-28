Об этом министр здравоохранения сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По словам Ляшко, именно адаптивный карантин позволил 10 регионам весной и 6 регионам осенью 2021 года пройти через волну без "красных" ограничений.

К теме В ближайшие недели Украина достигнет пика коронавируса, – Ляшко

Система уже начала реагировать на рост заболеваемости

Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости в Украине. В данный момент эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ровенская области к красному уровню эпидемиологической опасности,

– подчеркнул Ляшко.

Министр подчеркнул, что вспышка не случайно началась с запада Украины. Ведь здесь – один из самых низких уровней вакцинации.

Новость дополняется..