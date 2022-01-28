Учитывая опыт других стран, пиковый уровень заболеваемости стоит ожидать через 1 – 3 недели. Такой прогноз озвучили в Национальной академии наук Украины.

Обратите внимание Новый рекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч больных COVID-19

В любом случае в течение следующих дней нас ждет обновление рекордов заболеваемости. Заполненность больниц выросла до 31%, хотя уровень смертности из-за COVID-19 пока продолжает незначительное снижение,

– говорится в сообщении.

Среднее количество новых зафиксированных случаев коронавируса в Украине за день увеличилось до 18 987. За последнюю неделю среднее суточное количество умерших от болезни составляет 125.

Прогнозы новых случаев заражения в Украине

Самую высокую заболеваемость прогнозируют на первую неделю февраля. Так, согласно прогнозным вычислениями компартментной модели среднее количество новых случаев в течение недели 26 января – 1 февраля в среднем составит 29 878 (25 012 – 34 266), а с 2 по 8 февраля– 39 241 (20 596 – 52 651).

В НАН подчеркнули, что реальные показатели заболеваемости сильно будут зависеть от возможностей системы тестирования, признаки перегрузки которой уже наблюдаются.

Ученые встали на защиту вакцин

Ученые отметили, что несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма Омикрон, уровень нового варианта против госпитализаций составляет 75%. Поэтому вакцины, которые сейчас используют в Украине, сохраняют сильную защиту против тяжелого течения COVID-19.

Предварительные прогнозы других ведомств: