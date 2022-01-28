Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Ляшка, саме адаптивний карантин дозволив 10 регіонам весною та 6 регіонам восени 2021 року пройти через хвилю без "червоних" обмежень.
До теми Найближчими тижнями Україна досягне піку коронавірусу, – Ляшко
Система вже почала реагувати на зростання захворюваності
Зараз система адаптивного карантину вже почала реагувати на зростання захворюваності в Україні. Наразі ця модель вже віднесла Івано-Франківську та Рівенську області до червоного рівня епідеміологічної небезпеки,
– наголосив Ляшко.
Міністр наголосив, що спалах невипадково розпочався з Заходу України. Адже тут – один із найнижчих рівнів вакцинації.
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