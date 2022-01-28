Попри те, що в Україні вже реєструють рекордну кількість нових хворих на COVID-19, найближчими тижнями захворюваність тільки зростатиме. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час пленарного засідання Верховної Ради.
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Два тижні тому в Україні прийшла нова хвиля COVID-19. Кількість нових випадків подвоюється щотижня, зростає й частка позитивних результатів лабораторних досліджень серед усіх протестованих.
Тим часом кількість госпіталізованих зросла тільки на третину. Так, частка госпіталізованих серед інфікованих є вдвічі меншою, ніж під час Дельта-хвилі.
Найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40 – 60 тисяч осіб на добу,
– заявив міністр.
Це удвічі більше за ті пікові значення, які спостерігались під час минулої хвилі коронавірусу. Окрім цього, завдяки вакцинації цього разу в країні очікують на третину померлих менше, ніж було під час минулої хвилі. Віктор Ляшко додав, що Україна перебуває в "найвищому стані готовності".
Але є й хороші новини: міністр озвучив позитивний прогноз
Вакцина, противірусні препарати, менш агресивні штами – це чіткі сигнали, що людство може подолати коронавірус. Поява вакцини й прагнення всіх країн світу досягнути високих охоплень щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватись, що 2022 рік буде останнім для пандемії COVID-19,
– вважає Віктор Ляшко.
Останні прогнози щодо COVID-19 в Україні
- У період з 2 по 8 лютого НАН прогнозує в Україні до 52 тисяч COVID-хворих на добу.
- У KSE вважають, що за окрему добу середній показник захворюваності може досягнути 55 тисяч випадків.