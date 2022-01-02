В Минздраве назвали меры, которые будут действовать в Украине, чтобы предупредить волну Омикрона

В Министерстве здравоохранения предположили рост заболеваемости коронавирусом уже с января. Причиной увеличения количества больных может стать вариант коронавируса Омикрон.

В Минздраве готовы предупредить новую волну коронавируса

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что власть сейчас готова противодействовать стремительному распространению штамма Омикрон и назвал главные меры, которые будут внедрять.

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Что уже сделали

Игорь Кузин напомнил, что с 3 декабря правительство ограничило пересечение границы из стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм Омикрон. Преимущественно речь идет об африканских странах.

Также в стране продолжают действовать нормы, касающиеся обязательного тестирования невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только в случае появления симптомов.

Продолжается работа с областями для того, чтобы полноценно выполнить весь объем медицинской субвенции для дооснащения больниц кислородными станциями.

По словам Игоря Кузина, скорее всего, до конца января эти работы будут выполнены.

Какие риски видят в Минздраве

Есть определенные рискованные точки, к примеру публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях,

– отметил санврач.

Следовательно, в Минздраве решили полностью обновить требования как к публичным и массовым мероприятиям, так и к функционированию горнолыжных курортов. В ведомстве надеются, что эти нормы могут минимизировать количество контактов и рисков инфицирования.

Игорь Кузин пояснил, что на открытом воздухе риск заразиться намного меньше, потому что вентиляция воздуха на достаточно хорошем уровне. Относительно празднования в закрытых помещениях, к ним действительно должны применяться довольно жесткие ограничения в отношении невакцинированных лиц.

Также в Минздраве говорят, что перед Новым годом провели дополнительные раунды инспекционных проверок.

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