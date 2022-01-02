У МОЗ назвали заходи, які діятимуть в Україні, щоб попередити хвилю Омікрону

У Міністерстві охорони здоров'я припустили зростання захворюваності на коронавірус уже з січня. Причиною збільшення кількості хворих може стати варіант коронавірусу Омікрон.

У МОЗ готові попередити нову хвилю коронавірусу

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що влада наразі готова протидіяти стрімкому поширенню штаму Омікрон та назвав головні заходи, які впроваджуватимуть.

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Що уже зробили

Ігор Кузін нагадав, що з 3 грудня уряд обмежив перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон. Переважно йдеться про африканські країни.

Також в країні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язкового тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.

Триває робота з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями.

Які ризики вбачають у МОЗ

Є певні ризиковані точки, як-то публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях,

– зауважив санлікар.

Відтак, у МОЗ вирішили повністю оновити вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів. У відомстві сподіваються, що ці норми можуть мінімізувати кількість контактів і ризиків інфікування.

Ігор Кузін пояснив, що на відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато менший, тому що вентиляція повітря на достатньо хорошому рівні. Щодо святкування в закритих приміщеннях, до них дійсно мають застосовуватися доволі жорсткі обмеження щодо невакцинованих осіб.

Також у МОЗ кажуть, що перед Новим роком провели додаткові раунди інспекційних перевірок.

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