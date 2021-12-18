Зокрема, очільник МОЗ зазначив, що сьогодні вночі Центр громадського здоров'я України виявив шляхом секвенування штам Омікрон (B.1.1.529-like).

Увага COVID-19 в Україні: інфікувались понад 7 тисяч людей, 288 померли

Що відомо про випадок інфікування

Людина, яка виявилась інфікованою цим штамом, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні,

– розповів Ляшко.

Міністр наголосив, що наразі триває епідеміологічне розслідування щодо випадку інфікування і додаткове обстеження контактних осіб.

Доповнюємо новину..