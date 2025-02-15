Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Джей Ді Венса. За його словами, американські військові не повинні ризикувати життям без загрози для інтересів і безпеки США.

Читайте також Дуже бояться здаватись слабкими: команда Трампа серйозно змінила риторику щодо України

США не відправлятимуть війська в Україну

Сполучені Штати не планують вводити свої війська на територію України. Джей Ді Венс прокоментував нещодавню публікацію The Wall Street Journal, у якій, за його словами, неправильно інтерпретували його слова.

Венс наголосив, що війна триває між Росією та Україною, а американські військові не повинні ризикувати життям, якщо це не відповідає інтересам та безпеці США.

Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні наражатися на небезпеку, якщо це не сприяє американським інтересам і безпеці,

– написав він.

Таким чином, адміністрація США вкотре підтвердила відсутність планів щодо безпосередньої військової участі у війні в Україні