Статистика поширення COVID-19

Серед інфікованих – 674 дитини та 154 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 018 хворих з симптомами коронавірусу. Водночас видужали – 18 534 мешканці країни.

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За добу лабораторії здійснили 78 666 тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 35 092;
  • методом ІФА – 7 853;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1395;
  • Вінницька область – 226;
  • Волинська область – 327;
  • Дніпропетровська область – 319;
  • Донецька область – 325;
  • Житомирська область – 186;
  • Закарпатська область – 260;
  • Запорізька область – 375;
  • Івано-Франківська область – 222;
  • Київська область – 390;
  • Кіровоградська область – 109;
  • Луганська область – 72;
  • Львівська область – 370;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 389;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 197;
  • Сумська область – 143;
  • Тернопільська область – 175;
  • Харківська область – 278;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 293;
  • Черкаська область – 316;
  • Чернівецька область – 178;
  • Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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