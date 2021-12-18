Статистика поширення COVID-19

Серед інфікованих – 674 дитини та 154 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 018 хворих з симптомами коронавірусу. Водночас видужали – 18 534 мешканці країни.

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За добу лабораторії здійснили 78 666 тестів, зокрема:

методом ПЛР – 35 092;

методом ІФА – 7 853;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 721.

Важливо! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 604 549 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 18 грудня одужало – 3 324 999 людей. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали – 92 929 пацієнти.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1395;

Вінницька область – 226;

Волинська область – 327;

Дніпропетровська область – 319;

Донецька область – 325;

Житомирська область – 186;

Закарпатська область – 260;

Запорізька область – 375;

Івано-Франківська область – 222;

Київська область – 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область – 72;

Львівська область – 370;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 389;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 197;

Сумська область – 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область – 278;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 293;

Черкаська область – 316;

Чернівецька область – 178;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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