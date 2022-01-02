Как пояснил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, штамм Омикрон действительно может приводить к непредсказуемым последствиям.

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Он успокоил украинцев, сказав, что сейчас о локдауне речи не идет, однако потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все. Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.

Но локдаунов пока не ожидаем,

– подчеркнул он.

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Главный санитарный врач рассказал, что Минздрав и Кабмин внедряют все необходимые карантинные мероприятия, в частности:

с 3 декабря ограничили пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм Омикрон;

в Украине продолжают действовать нормы, касающиеся обязательно тестирования невакцинированных как до пересечения границы, так и после;

Минздрав продолжает работать с областями для того, чтобы полноценно выполнить весь объем медицинской субвенции для дооснащения больниц кислородными станциями;

перед Новым годом были запущены дополнительные раунды инспекционных проверок, большая часть публичных празднований была отменена или перенесена на другое время.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует возвращаться к практике введения тотального локдауна в Украине. Бизнес сможет работать в красных зонах карантина при условии 100% вакцинации работников.

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