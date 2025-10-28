В Кремле паника: аналитик указал на важное изменение в заявлениях российской дипломатии

Риторика Кремля относительно мирных переговоров стала проще. Они опасаются, что ситуация выходит из-под их контроля.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Россия меняет условия относительно переговоров. Теперь они по крайней мере рассказывают, что готовы что-то обсуждать. Это – затягивание процесса. Но они также напуганы.

К теме Лавров сказал, что Путин готов принять "концепцию США по Украине": что он имел в виду

Почему Кремль изменил риторику?

Как отметил Клочок, визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева был направлен на то, чтобы затянуть процесс с переговорами. Но ничего не удалось. С ним фактически никто не захотел встречаться.

Глава МИД России Сергей Лавров уже говорит, что Путин может принять "концепцию США по Украине". Фактически они сейчас оказались в слабой позиции. А Штаты увидели, что на Россию можно давить.

Санкции давят на Путина. Именно санкционный режим США существенно подкосил российскую экономику. А недавняя история с извинениями Путина перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым показала, что Путин готов к публичному унижению, чтобы получить деньги на войну,

– сказал Клочок.

Сейчас Штаты однозначно говорят: либо вы прекращаете огонь, либо будут дополнительные санкции. Поэтому и Россия начинает менять условия и ослаблять риторику. Они не хотят усиления санкций. Но в целом процесс по прекращению огня и мирных переговоров постепенно идет вперед.

На многое повлияло изменение позиций Трампа. Он увидел, что ВСУ продолжают сдерживать Россию на фронте, а экономика страны-агрессора действительно имеет проблемы.

Для Трампа это стало триггерной точкой. Оказывается, что российская армия не так сильна. А российская экономика падает все ниже. Она бы упала еще ниже, если бы не европейцы. СМИ писали, что в 2024 году они наторговали с Россией на 65 миллиардов евро. А неофициально – где-то до 100 миллиардов,

– отметил Клочок.

Мирные переговоры: коротко