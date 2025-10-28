У Кремлі паніка: аналітик вказав на важливу зміну у заявах російської дипломатії

Риторика Кремля щодо мирних переговорів стала простішою. Вони побоюються, що ситуація виходить з-під їхнього контролю.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Росія змінює умови щодо переговорів. Тепер вони принаймні розповідають, що готові щось обговорювати. Це – затягування процесу. Але вони також налякані.

Чому Кремль змінив риторику?

Як наголосив Клочок, візит спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва був спрямований на те, аби затягнути процес з переговорами. Але нічого не вдалося. З ним фактично ніхто не захотів зустрічатися.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вже говорить, що Путін може прийняти "концепцію США щодо України". Фактично вони зараз опинилися в слабкій позиції. А Штати побачили, що на Росію можна тиснути.

Санкції тиснуть на Путіна. Саме санкційний режим США суттєво підкосив російську економіку. А недавня історія з вибаченнями Путіна перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим показала, що Путін готовий до публічного приниження, щоб отримати гроші на війну,

– сказав Клочок.

Зараз Штати однозначно кажуть: або ви припиняєте вогонь, або будуть додаткові санкції. Тому й Росія починає змінювати умови та послаблювати риторику. Вони не хочуть посилення санкцій. Але загалом процес щодо припинення вогню та мирних переговорів поступово йде вперед.

Багато на що вплинула зміна позицій Трампа. Він побачив, що ЗСУ продовжують стримувати Росію на фронті, а економіка країни-агресорки дійсно має проблеми.

Для Трампа це стало тригерною точкою. Виявляється, що російська армія не така сильна. А російська економіка падає все нижче. Вона б впала ще нижче, якби не європейці. ЗМІ писали, що у 2024 році вони наторгували з Росією на 65 мільярдів євро. А неофіційно – десь до 100 мільярдів,

– зазначив Клочок.

