"Границы России нигде не заканчиваются": Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

24 октября главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США. С собой россиянин прихватил то, что, по его мнению, наверняка должно было бы задобрить американцев.

На переговоры с американской делегацией Дмитриев прихватил коробку "эксклюзивных" конфет. Каждая из них содержала известные высказывания Владимира Путина, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это нельзя игнорировать": Буданов объяснил, почему Трампа так волнуют отношения с Путиным

Чем Дмитриев ублажал американцев?

Интересно, что переговорщик Путина прибыл в США именно тогда, когда Дональд Трамп впервые за свой второй президентский срок ввел против России прямые санкции.

Российский чиновник объяснил, что его поездка была запланирована заранее. По словам дипломата, он обсудил с американской стороной продолжение диалога и интересы своей страны-агрессора. Дмитриев отметил, что США должны "уважительно относиться к позиции России".

Также спецпосланник Кремля заверил, что санкции никак не повлияют на экономику его страны. Он добавил, что "язык давления в случае с Россией не работает".

При этом сам он, очевидно, решил перестраховаться и "подсластить" переговоры с американцами. В соцсети Дмитриев опубликовал фото подарка, который он сделал коллегам из США. На нем изображены шоколадные конфеты с цитатами от Путина.

Дмитриев передал "шоколадный привет" от Путина: смотрите фото

Какие цитаты Путина Дмитриев предложил "съесть" американцам / Фото телеграм-канал переговорщика

Какие заявления сделал Дмитриев во время визита в США?