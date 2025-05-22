"Как-то порешаем": интервью с экс-главой МИД о манипуляциях и трюках россиян на переговорах

Между российской и украинской делегациями в Стамбуле не было рукопожатия. Более того, общались они через переводчика. Это важный шаг, ведь раньше россияне очень манипулировали такими трюками. Мол, пожмем руки и как-то "порешаем" все вопросы, "мы же братья".

Сейчас украинская делегация держит четкую дистанцию с врагом, показывая, что Украина не готова уступать ни на фронте, ни за переговорным столом.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, к каким манипуляциям обычно прибегали россияне. Он также спрогнозировал, какими будут будущие переговоры – читайте далее в материале.

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Этапы давления на Россию со стороны партнеров Украины

Как относиться к заявлениям Трампа, что он хочет как можно скорее провести встречу с Путиным? Если он все-таки встретится с российским диктатором, что это будет означать для мира? Россию выведут из изоляции – и тогда это будет знаком для всех других террористов, что можно делать все, что тебе заблагорассудится, а за это ничего не будет? Действительно ли это может стать таким знаком для развертывания Третьей мировой войны?

Уровень эскалаций ответа на агрессию начинается с минимальных. И вот минимальный уровень – была как раз мировая изоляция.

Если вы помните, именно с начала 2014 года, когда была попытка аннексии Крыма, то некоторые лидеры Большой семерки, например на тот момент премьер-министр Канады просто отказался пожимать руку Путину. Он сказал, ему только одно: "Убирайтесь из Украины".

Это был очень мощный шаг, но на таком первом уровне эскалации, когда лидеры все еще верили, что их авторитет, авторитет их государств что-то значит для агрессора, для Путина в частности.

Следующим уровнем эскалации является блокирование и призывы на международных форумах, таких как ООН. И мы с вами видели, что действительно было много наций, которые голосовали с нами с требованиями к Путину отступиться, вернуть территории и так далее. Это тоже не сработало.

Третий уровень эскалации был введением экономических рычагов, экономических санкций. На это очень много возлагали усилий, возлагались надежды. Надо признать, что результат от санкций ограничен.

И вот четвертый уровень – это уже непосредственно привлечение к поставкам оружия, например, стране. И да, если идти по этой шкале усиления санкций, то когда-то должно быть и участие Вооруженных сил других государств на нашей стороне.

То есть мы с вами сейчас находимся где-то посередине этого перечня возможных вариантов влияния и давления. И если Трамп обещает, что на этом он решит вопрос, то я, честно говоря, сомневаюсь.

Точно Путин не планирует, что в этом моменте для него цена вопроса настолько высока и настолько болезненна, что он откажется от своих планов заграбастать всю Украину.

Интервью с экс-министром иностранных дел Пристайко: смотрите видео

Готов ли Путин прекратить огонь

То есть сейчас, по сути, у него нет причин действительно останавливать войну и идти на 30-дневное прекращение огня, хотя к этому призывали европейские партнеры, которые приезжали в Киев в тот момент, когда еще действовало так называемое майское перемирие Путина?

Надо признать, что Трамп не обещал ввести санкции, это обещали наши европейские партнеры. Позиция Трампа была слабая – и он не поддержал это.

Он призвал именно нас (Украину – 24 Канал) почему-то, а не Путина, срочно сесть за стол переговоров, европейцы не решились сделать то, что они так грозно пообещали.

Надо просто понимать, что из начальных самозадач, которые ставил перед собой Путин, первое, что он обещал, – "защитить молодые республики". А потом взял так называемые ЛНР и ДНР в состав России и ввел свою конституцию.

По состоянию на сегодня, как мы с вами знаем, Донецкая область Украины даже не полностью оккупирована. То есть фактически за три года он не смог достичь первой цели, которую перед собой ставил. Именно поэтому, я считаю, что он просто не может сейчас позволить себе прекратить продвижение своих войск или прекратить наступление и вбрасывание все больше своих солдат в этот кошмар, который происходит.

Все потому, что на самом деле продемонстрировать россияне могут не так много. Их отовсюду отбросили, давление осуществляется, но на самом деле Украина три года борется, ведь рядом с нами наши партнеры.

Я не хочу сказать: "Подождем, пока нас захватят". Нет, нам как раз и надо делать то, что мы делаем, не давать захватить даже Донецкую область.

Как склонить Трампа на сторону Украины

Как непоследовательность президента США повернуть в нашу пользу и как нам строить дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки при его президентстве? Как вести диалог, переговоры, как склонять на свою сторону, как демонстрировать, что у нас, возможно, есть какие-то другие карты?

Не один раз говорили, что у Трампа есть какая-то склонность не только к Путину, но и ко всем сильным лидерам, скорее диктаторам. Кажется, что Трамп видит сильных лидеров в образе китайского лидера или даже северокорейского.

Если это так, и у нас есть достаточно оснований так думать, то нам надо продолжить то, что мы делаем, и четко отстаивать наш интерес.

Рано или поздно наша твердая позиция заслужит уважение даже у Трампа. Вы видите, насколько с уважением относятся к нам европейские партнеры. К большому сожалению, США, которые перегружены всеми проблемами на планете, верят: если бы можно было избавиться от этой небольшой европейской проблемы или если бы европейцы сами занялись этой проблемой в Европе, то тогда они смогли освободить свои силы, время, чтобы решать все остальные вопросы на планете. Возможно, где-то и воспользовались услугами России, в тех регионах, где Россия имеет сильные позиции.

Это все очень сложная игра, в которую надо уметь играть, но при этом сохранять твердость позиции, без хамства, без подталкивания, до того момента, пока Соединенные Штаты Америки скажут: ну все, мы устали, мы пробовали вам помочь, но, очевидно, вы этой помощи не хотите; до свидания, мы идем заниматься своими делами.

Вот где-то эта тонкая грань, которую надо почувствовать и, приближаясь к ней, вовремя останавливаться.

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Соглашение об ископаемых и военная поддержка США

Украина подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Основной плюс для нас заключался в том, что военная помощь от американцев может продолжиться, даже если нам придется за это заплатить. В этом смысле у нас есть на один козырь больше или нет?

Это, скорее, не козырь. Мы, к большому сожалению, позволили себе отыграть назад утраченную позицию, я бы так это назвал. То есть мы сами позволили загнать себя в эту воду и потратили определенное время на то, чтобы отойти от края пропасти, к которой мы позволили себя подвести.

Мы же включили это в план нашей победы. И, к сожалению, Соединенные Штаты Америки интерпретировали это как возможность обобрать нас до нитки, и, слава Богу, усилиями переговорщиков и многих наших партнеров удалось свести это все к формированию фонда, который, дай Бог, чтобы был полезен нам, когда мы будем восстанавливаться, но по меньшей мере угрозы он нам не несет.

Поэтому мы вернулись в клеточку А1 и с ней можем снова стартовать, веря, что мы сильно не повредили наши отношения. Время пройдет, что-то забудется – и снова лидеры смогут говорить. Хотя вы видите, время от времени я чувствую эмоциональную нагрузку в голосе у Трампа. Недавно в одном из его твитов он сказал, что проблема не в Путине. Проблема, очевидно, в Украине. Хорошо, что потом добавил о том, что карты слабые. А так сложилось впечатление, что вообще проблема в Украине.

Сильнее ли Украина на переговорах сейчас

По вашему мнению, чем кардинально отличаются переговоры в Стамбуле от тех, которые проходили в 2022 году? Потому что со стороны России мы видим, что состав делегаций не слишком изменился. На какой позиции сейчас Украина? Мы сильнее или слабее, чем в 2022 году?

Думаю, в этом была вся идея россиян, чтобы переговоры не отличались от предыдущих. Не только глава делегации, того самого вытащили, но и это высокомерие при обсуждении вопросов, возвращении к тому тексту предыдущему. Была задача продемонстрировать, что "ваша трехлетняя война вас никуда не привела". Но это показательная часть.

Мы на самом деле сами знаем, чего мы достигли, а чего нет. Безусловно, нам хотелось бы освободить всю территорию, но даже половина территории, которую нам удалось отбить у них, – заслуженно наша.

Мы положили столько солдат, столько крови и горя, что теперь это наша, и мы не собираемся ее отдавать. Главная задача: держать и не отдать больше – то, что рассчитывают россияне.

Я переговорил не один с россиянами, ничего нового для меня нет. Я уверен, что наша команда готова к хамскому отношению со стороны России. Понятно, что эти переговоры ведутся во время войны.

Но, в отличие от того времени, когда мы с вами считали, что мы наедине, и мечтали о помощи, сейчас у нас есть партнеры. Мы можем быть недовольны, можем хотеть большего, но у нас есть партнеры. У нас есть эта стратегическая глубина, которая позволяет нам производить военную технику, обслуживать, ремонтировать, поддерживать наш бюджет, прятать наших людей, наших детей в Европе и так далее.

У нас совсем другие требования. Из этого надо исходить. Надо набраться терпения. Это искусственные и технические переговоры. Они, по моему мнению, не приведут ни к чему. Но это необходимый этап, который надо пройти просто ради того, чтобы продемонстрировать, что мы готовы к миру и делаем все необходимые для этого шаги.

Трюки россиян на переговорах

По вашему мнению, какие детали этой встречи для вас были интересными? Например, для меня то, что работал переводчик с украинского на русский. То есть стороны не общались на русском. Для них это все-таки было унизительно? Возможно, вы заметили еще какие-то интересные детали, где действительно показывали, что мы более сильная сторона в чем-то?

Не думаю, что это было унизительно. Я хочу вам напомнить, что это не первый раз, когда украинская делегация ведет переговоры с Россией на украинском языке. Владимир Огрызко (министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах – 24 Канал) 12 лет назад, если не больше, во время одного из интервью это требовал.

Сейчас, во время войны, у нас в головах выкристаллизовалось, что у нас есть наш язык. И мы ведем переговоры на том языке, который мы хорошо понимаем, значение каждого слова важно.

Но сейчас особенно меня порадовало, что наша делегация не начиналась с рукопожатия. Я вел переговоры с россиянами и понимаю, что это все – шаги психологического воздействия и давления.

"Мы же все братья и сестры, пожмем руки, обнимемся, как-то "порешаем" это, нас политики завели, а мы с вами это понимаем" – это настроение, которое я наблюдал во время определенных переговоров ранее.

Сейчас наша делегация вела себя профессионально. Мы понимаем, что мы находимся под военным давлением. На самом деле мы чувствуем за нами мощность ВСУ, нашей экономики, наших партнеров. Это позволяет дипломатии вести переговоры.

Поверьте, что дипломаты сами по себе ничего особенного не могут выиграть, если за их спиной не стоит целое государство, которое их уполномочивает это делать и дает им для этого "карты", "патроны". Это возможности вести переговоры.

Также интересно, что на эту встречу россияне тогда опоздали. Вы неоднократно в интервью рассказывали, что это такое средство давления, что они часто затягивали переговоры. Чего они таким образом добиваются? Они хотят, чтобы наша делегация вела себя более эмоционально и не могла включать чисто холодный ум? Зачем они это делают?

Трюков вообще очень много. У меня были еще более забавные вещи. Например, на табличке перед входом не было Украины. Там были переговоры только без Украины. Намек на то, что "для чего с вами иметь дело, все равно мы диктуем, поэтому какая разница, будет ли слово "Украина".

Были варианты, когда разбивались переговоры на десятки разных комитетов, чтобы просто физически растянуть людей. У них приезжает целый самолет людей, могут себе позволить физически растянуть, чтобы увеличить нагрузку.

Есть множество трюков, которые используют переговорщики. Но у нас дипломатия тоже уже есть. По меньшей мере независимой дипломатии 30 лет. Некоторый опыт наши дипломаты получили. Я надеюсь, что этот опыт будет задействован.

Преимущественно обидеть или сбить профессионального дипломата с толку довольно сложно. Мы же понимаем: каждый раз, когда тебя пытаются оскорбить, ты через слова видишь, для чего это делается, какой цели хочет достичь человек, который называет тебя этими словами. Если ты осознаешь эту цель, то какие слова использовались – абсолютно неважно.

Мне также было интересно, что сперва встречались украинцы с американской делегацией. На встрече присутствовали представители европейских стран, то есть военные Франции, Германии. Насколько это было правильным шагом, что встречались не сразу с российской стороной, а сначала согласовали, видимо, позицию с американцами?

Так всегда делалось. Просто раньше переговоры, которые мы вели с 2014 года, не все были в прессе, под камерами. Иногда на это шли отдельные дни. Во время Минских переговоров, когда собрались лидеры и просидели 16 часов в одной комнате... Если быть честным, то делегации 4 дня провели до того сначала в Берлине, а затем в Минске. Эта работа остается незаметной для всех. Кажется, что лидеры сели и быстренько что-то набросали на бумаге и это приняли. Так не работает.

Четко осознавать, сверить карты с партнерами – это очень важно. Тем более в этом случае, когда с нами американцы, у них есть свое видение, каким образом они хотят достичь перемирия. Нам надо самим осознавать, работаем ли мы, как частичка одного механизма, скоординировано, или мы оторвались от нашего партнера, и не дай Бог он войдет так далеко в переговоры, что нам останется только воспринимать, о чем они договорятся между собой.

Также хочется понимать, как по процедуре могло все происходить? Могла ли Россия отправить свой сценарий того, о чем они хотят говорить на встрече, и предварительно делегации могли между собой сначала согласовать? То есть стороны ехали с четким осознанием того, о чем они будут говорить. Или российская сторона никогда не согласовывает каких-то деталей, текстов, документов? Как они себя ведут? Какова их стратегия?

Долгое время мы напоминали всем партнерам такую политику, квинтэссенцией которой была фраза: "ничего об Украине за спиной Украины" или "без Украины". Это как раз мы пытались объяснить – что Украине и украинскому народу принимать решение, к каким именно компромиссам мы готовы.

Даже наши друзья не смогут принять это решение. Примем мы. Поэтому от нашего последнего слова будет зависеть, какие очертания этого возможного мира приобретут наши переговоры.

То, что вы говорите, преимущественно делается. Но иногда, если в переговорах есть фактор, который может сыграть серьезную роль, то он сохраняется до конца.

Иногда это чисто технический фактор. Например, во время переговоров, которые уже долго идут, можно сказать: "Приняли решение, что наш лидер не приедет. А если хотите, чтобы он приехал, то этот пункт мы оставляем без изменений, здесь добавляем это" и так далее.

Но это все очень тонкая игра. Играть с этим надо осторожно, потому что никогда не знаешь, куда зайдут переговоры, когда дипломатические стороны отойдут, останутся лидеры.

Надо понимать, что все эти лидеры должны не только знать, что они подписывают, а быть готовыми поставить свои подписи и войти в историю, как человек, который согласился на эти слова. Верить в то, что ты соберешься, сядешь по-панибратски, заглянешь в глаза и что-то сделаешь – так не работает.

Конечно, как готовятся для лидеров, так и перед приездом переговорных команд, уже десятки раз обменялись коммуникациями, приблизительными вариантами документов, набросали определенные проекты документов, какие стороны работают – и производят для себя "красные линии", что на это могут согласиться, а на это – нет.

Изготавливается даже такой документ директивы президента на переговоры. Глава нашего государства, в частности, должен сказать, что "на эти пункты мы можем согласиться, а на эти – нет". Здесь есть гибкость, договариваетесь по этим пунктам. Это директивы, в рамках которых движутся и проводят переговоры делегации.

Иногда делегация говорит: "Извините, мои полномочия закончились, дальше я это обсуждать не буду. Либо мы снимаем вообще, либо оставляем до следующего раза".

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Нужна ли встреча Зеленского и Путина

Один из итогов этой встречи – стороны говорили о том, что, возможно, будут организовывать встречу Зеленского и Путина. По вашему мнению, насколько это реалистично, что стороны могут встретиться? Нужна ли вообще эта встреча Зеленского и Путина? Если нужна, то как тогда Зеленского нужно к ней подготовить?

Я думаю, что встреча нужна, но не сейчас. Как ни странно, вся Украина ожидала встречи, в результате этой встречи мы должны были быстренько все решить, и наконец наступил бы долгожданный мир. Нет. Более того, Путин будет чувствовать, что мы очень хотим с ним встретиться и требовать за это все больше.

Хочу напомнить, что перед встречей в 2019 году в Париже россияне выдвинули к нам требования, над которыми мы полгода довольно сложно работали, объясняли обществу, на какие шаги мы идем для того, чтобы встретиться.

Была принята так называемая формула Штайнмайера. Были отводы в определенных территориях, были пункты пропуска открыты. Сейчас это все имеет такой вид, как некоторые из нас предполагали. То есть ослабление наших оборонительных позиций, разминирование территорий под предлогом открытия новых пунктов и так далее. Подрыв внутри государства, единства, которое существовало.

Но эти шаги были сделаны для того, чтобы новый глава Украины имел возможность встретиться с Путиным в то время, и для себя определить, вообще мы можем, как Украина, независимо от фамилии нашего президента, двигаться и как-то найти взаимопонимание с Россией или нет. Результат 2019 года продемонстрировал, что нет, мы не можем двигаться с ними несмотря на все наши попытки.

Это просто трагедия, что у нас именно такой сосед. Нам надо понимать, как нам усилиться. Если бы мы с 2019 года усилились, то по состоянию на 2024 год у нас был бы другой вариант. Но это время прошло.

Что касается подготовки президента. Прежде всего в политике и дипломатии людям с тонкой душевной организацией вообще мало что можно сделать. Потому что это просто такая неприятная, сложная работа. Очень редко, когда ты сталкиваешься с приятными разговорами, особенно если ты вынужден отстаивать, как наша дипломатия, независимость и существование нашего государства.

Но иногда эмоции являются полезным инструментом. Это очень острый инструмент и часто одноразовый. Его можно использовать, но надо осторожно, чтобы это не стало эмоциональным срывом, а чтобы эти эмоции четко вкладывались в план ведения разговора, общения с переговорщиками, с партнерами, с врагом, с прессой, со своим собственным народом.

Я надеюсь, что такая работа проводится и президенту Зеленскому оказывается помощь. Иначе нас ждут проблемы.

Как Украине вести себя с партнерами

Насколько нам в плюс, когда Зеленский говорит, что, возможно, достаточно давить на Украину? В том смысле, что якобы только мы должны идти на какие-то уступки, лететь в Турцию, куда Путин не приезжает. Хотя 12 мая должно было заработать прекращение огня, но не сработало. Получается так, что как будто нас заставляют постоянно идти на какие-то уступки Путину.

На английском языке есть известная фраза для американских переговорщиков – это "фрукт, который висит ниже всех". С этого всего дерева, как условно говорят, куда легче протянуть руку, какой фрукт легче сорвать. То есть какая из сторон является более простой для того, чтобы навязать свою волю и диктовать.

Наша задача – продемонстрировать, что в силу нашей твердости, конкретных переговорщиков или одного конкретного переговорщика, или это будет глава государства, который приехал, или министр иностранных дел, который возглавляет делегации, – не имеет значения. Так же и вся армия, и весь народ. Мы не являемся фруктом, который висит низко, который легко сорвать.

Это системная работа, как мы уже поняли за многие годы ведения переговоров и вообще ведения этой войны. Проводить именно такую политику, что у нас есть четкий интерес, он связан с нашим выживанием. Мы оцениваем, что любые большие уступки, чем какая-то черта, которую мы нарисовали, опасны для нас, для государства.

Даже нашим партнерам надо сказать, что наша оценка такова: мы не отступим от этой позиции. Для этого есть аргументированные позиции, которые можно изложить.

Очень часто партнеры, когда понимают, что это аргументированная позиция, соглашаются. Даже если это не укладывается в их видение быстрого, эффективного окончания войны, чтобы они получили премию мира или пошли заниматься своим более сложными делами, например снова покупать дешевый российский газ.

Нужно ли быть жестче с Трампом и с Соединенными Штатами Америки или это действует только на европейцев?

Нет, не обязательно принципиально быть жестче. Это наши друзья. Я всегда говорил, что у нас есть один враг и он сидит в Кремле. Всю нашу негативную энергию, все наши умения "припечатать" врага острым словцом надо оставить для этих конкретных людей.

Партнеры на то и партнеры, однако для того, чтобы происходил предметный и аргументированный разговор, нужно четко изложить свою позицию и объяснить, где есть граница наших возможностей и нашего компромисса.

Если мы это уже сказали, то надо придерживаться своего слова. И, кстати, не только нам. Мне очень обидно, что наши партнеры, пообещав санкции, не ввели их. Я считаю, что они в очередной раз позволили посмотреть на себя как на второстепенного партнера.

Даже Соединенные Штаты должны были бы знать: если европейские партнеры по разным причинам – ошибившись, не ошибившись – пообещали аж такие жесткие санкции, их надо было водить.

Прогноз относительно переговоров

Тогда как дальше будут проходить переговоры между украинской и российской стороной? Какой будет стратегия США – могут ли они выйти из переговоров, о чем неоднократно говорил Трамп? Какой ваш сценарий развития этих событий?

Сценарий очень простой. Вернусь к недавнему болезненному опыту попыток решить вопрос еще тогда, когда Россия не признавала, что она воюет с нами, а прикрывалась "сепаратистами", "обеспокоенными шахтерами", которые нашли танки в шахтах и т. д.

Даже в тот момент первая встреча, которая состоялась сразу после агрессии против Крыма и нас с вами, называлась "Женевский формат". И за столом тогда сидели американцы.

На следующей встрече их уже не было. Это была, наверное, наша ошибка, что позволили этому произойти, но мы, вероятно, не могли диктовать и "приковать" их к стульям, чтобы они сидели вместе с нами.

Следующие годы нашим миром занимались немцы и французы. При всем уважении к нашим партнерам, мы знаем, куда это привело. Поэтому задача нашей дипломатии – удержать американскую делегацию вместе с нами. Однако США должны знать, если цена этого удержания будет очень высокой для нас с вами, и это нам надо выживать. Наше политическое руководство и весь народ должен определить для себя, где граница, за которой мы не идем на компромиссы ради того, чтобы они были с нами и оказывали помощь. К слову, они даже сейчас ее не обещают.

Мы все еще живем благодаря решениям, которые принял предшественник, о котором мы уже забыли и не отдаем ему должное. Хочу в очередной раз поблагодарить президента Джозефа Байдена. Поэтому должны двигаться четко, без хамства, но с конкретным осознанием наших собственных интересов.

Очевидно, мы в не лучшей позиции, видим информацию с фронта. Поддерживать сложный баланс нелегко, но это задача номер один, которая стоит перед переговорной командой. Не только теми людьми, которые приезжают в Стамбул или в другой город, где будут проходить переговоры.

Это не последние встречи, и для этого есть специально обученные люди, пусть они это делают. А другие обученные люди должны продолжать воевать.

Перемирие после летнего наступления России

Аналитики Института изучения войны утверждают, что Путин сначала захочет провести летнее наступление, к которому он готовился. И только осенью, когда у России будут заканчиваться деньги от нефти, а санкции дальше будут давить, тогда он сможет пойти на реальные шаги относительно мира. Возможен ли такой сценарий?

Я связываю его попытку проведения наступления все же не с наличием долларов от торговли нефтью прямо сейчас, а скорее с климатическим условиями. Очевидно, что летом воевать проще, ведь земля твердая и это позволяет двигаться тяжелой техникой, зеленые листья прикрывают продвижение малых маневровых групп и в этих условиях проще защищаться.

Наверняка с этим будет связана попытка россиян откусить еще больше украинской территории – по меньшей мере полностью захватить Донецкую область.

Однако это же будет действовать и у нас, ведь земля с обеих сторон твердая. Более того, это наша земля. Мы чувствуем себя здесь хозяевами. Просто нам, всем украинцам, надо помочь нашей армии сдержать сейчас наступление врага. Это позволит продемонстрировать, что никакие его следующие шаги не дают эффективности. И это может быть даже больше, чем падение цены на нефть, потому что это, к сожалению, очень долгий процесс.

Напомню, как заканчивался Советский Союз. Это длилось десятки лет, когда цена на нефть все падала и падала, и в конце концов в один день все проснулись, а Советского Союза больше нет. Хотя еще вчера ничего не предвещало этой возможности.

Так же будут накапливаться проблемы в России, и мы даже не будем замечать, насколько все это сильно влияет на нее. Точно будет влиять ситуация на фронте. Со временем и американцы это увидят. Если сейчас они говорят, что у нас "нет карт", то возможно у нас эти карты появятся.

О "Минских соглашениях"

Ранее вы заявляли: "Если кто-то сейчас добьется лучшего, чем "Минские соглашения", буду стоя аплодировать". Вы до сих пор так считаете?

Есть объективные вещи. В то время война шла вяло. Россияне даже если проводили отдельные серьезные кампании, например в Дебальцево, то тогда был другой уровень опыта, эффективности, вооружения, что применялись. Например, авиацию тогда не использовали, ракетных обстрелов наших городов не было. Нам было гораздо проще, чем делегации, которая сейчас ведет переговоры.

Если при том положении вещей, при том натиске и при том агрессоре, который не может быть сравним с нынешней Россией, нам удалось выторговать определенные вещи, то рассчитывать, что мы по-другому, более умело проведем переговоры, чем, условно, предыдущая команда, сложно представить. Поэтому я искренне желаю успеха команде, которая собирается сделать все лучше, чем предшественники. Я искренне готов аплодировать, если они достигнут успеха.

Однако убежден, что вопрос не в том, насколько эффективно ведутся переговоры, а в том, насколько сильна армия и насколько стабильным за ее спиной является общество. Именно оно позволяет вести переговоры в том ключе, который мы когда-то назовем в своих учебниках "победой".

О том, кто может надавить на Путина и какими должны быть отношения Украины и Турции – смотрите в видео.