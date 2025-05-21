21 мая испанские СМИ сообщили об убийстве Андрея Портнова – предателя, одиозного блогера и бывшего украинского неформального куратора судебной системы, о котором ходили упорные слухи, что якобы "бывших" не бывает.

Так или иначе, теперь он точно "экс", а это повод рассказать и напомнить читателям биографию господина Портнова – подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Биография Андрея Портнова: бурный луганский период 90-ых

Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске, который тогда был Ворошиловградом. Учился в местной школе №50, впоследствии служил в армии. Демобилизовался Портнов в 1992-м, когда СССР развалился и появилась независимая Украина.

В Луганске, как и повсюду тогда, началась так называемая эпоха первоначального накопления капитала, и молодой и сообразительный парень стал одним из ее героев. Но Портнов имел большие амбиции, чем просто ходить в дорогом спортивном костюме и пугать местных лавочников бритой головой. Он решил "возглавить процесс".

Для этого у него были все необходимые исходные данные – молодость, ум, удача и немного админресурса. Мать Портнова еще в советские времена была заведующей местных магазинов, имела доступ к "дефициту" и очень нужные связи с уважаемыми в городе людьми. Благодаря этому юноша без какого-либо опыта устроился юрконсультантом в местную контору под названием ООО "Юрлит Лтд", а впоследствии уже был юристом местной нефтяной базы, которая в годы "дикого капитализма" была очень хлебным местом.

Параллельно Портнов учился на юридическом факультете в местном университете (ныне это заведение называется Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля), но на заочном отделении. Диплом этого вуза Портнов получит только в 1999 году, но к тому времени он уже будет главой собственной юридической фирмы под названием "Укринформправо", с большим портфолио, солидной клиентурой и не менее солидной репутацией.

Вопреки слабому реноме заочного образования Андрей Портнов, следует признать, показал себя настоящим бриллиантом от юриспруденции – его "фишкой" стало виртуальное и редкое в те времена знание матчасти и умение видеть возможность в сухой букве закона. Впоследствии к этому добавилось умение заводить нужные связи и быть полезным, а иногда – незаменимым.

О бизнесе 90-х и луганской специфике, которой боялись даже донецкие бандиты, которые никого не боялись, написаны книги и сняты фильмы. Безусловно, Портнов был свидетелем и, возможно, участником тех процессов. Возможно, именно его или кого-то из его знакомых вывел в "плохих парнях" Сергей Жадан в своем "Ворошиловграде", потому что там, напомним, хотели у главного героя "отжать" АЗС, а Портнов был не чужим на рынке луганских нефтепродуктов, но все это лишь предположение.

Портнову удалось не только сохранить жизнь, но и выйти сухим из воды, а его "луганский период" сейчас находится в "серой зоне". Сейчас многочисленные "рейдерские подвиги" Портнова не имеют официальных подтверждений, но стали частью местного фольклора. И этот фольклор упорно говорит, что Портнов был правой рукой и главным "решалой" у влиятельного луганского криминального авторитета Добрика (в миру – Валерия Доброславского).

Переезд Портнова в Киев и рейдерство

К сожалению, сам господин Доброславский об этом уже никому и никогда не расскажет, потому что его убили в 1997 году, а сам Портнов за несколько месяцев до этого неожиданно все бросил и перебрался в Киев, где начал делать стремительную карьеру в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Тогда юриста без диплома назначили на ответственную должность главного специалиста отдела методологии и стандартизации учета и отчетности управления корпоративных финансов, а уже через несколько месяцев луганчанин стал заместителем начальника контрольно-правового управления и начальником отдела правоприменения.



Молодая звезда украинской юриспруденции Андрей Портнов / Фото с фейсбук-страницы Портнова

Далее Портнова назначили помощником председателя Комиссии, начальником управления корпоративных финансов; помощником председателя, руководителем группы помощников и советников председателя; начальником управления корпоративных финансов.

Параллельно с работой в Комиссии Портнов пишет диссертацию на тему "Деятельность иностранных инвесторов на фондовом рынке Украины (мотивация и регулирование)", которую защитит в 2001 году в престижном КНЭУ (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 24 Канал).

В 2002 году Портнов уходит из Комиссии, но не разрывает с ней связей. Он основывает новую собственную юрфирму под названием "Портнов и партнеры" (впоследствии изменит название и станет "Корпоративными технологиями"). Официально деятельность конторы была следующей: "услуги в сфере инвестиционного бизнеса, корпоративного управления, приватизации и рынка ценных бумаг". Впрочем, есть основания считать, что главным профилем было именно рейдерство – то есть "недружественные поглощения" и "отжим" чужих бизнесов.

Примерно тем же и не менее виртуозно в это же время занимался другой "культовый рейдер" и "авторитетный юрист" Геннадий Корбан, который, в отличие от Портнова, своей роли не скрывал и называл вещи прямо. Портнов зато держал интригу и, как говорили в те времена, "не палился".

Благодаря этому он в июне 2003 года вернулся в Государственную комиссию по ценным бумагам и до июля 2004-го работал первым заместителем исполнительного секретаря (руководителя центрального аппарата), а затем был членом той же Комиссии. Государство Украина успехами Портнова только радовалась и в том же 2004 году он, в соответствии с приказом президента Кучмы, получил очень престижное звание "заслуженного юриста", а еще стал профессором на юрфаке Киевского национального университета, а впоследствии получил целую кафедру конституционного права. С таким заделом можно было уже сходить и в политику.

Член команды Тимошенко и скандал с "любимыми друзьями"

Работу депутата и политика Портнов активно совмещал с юриспруденцией, в частности адвокатской деятельностью. Одним из самых громких дел Портнова-адвоката стала судебная тяжба с Петром Порошенко, который тогда оказался в центре скандала с "любимыми друзьями" президента Ющенко.

Секретарь СНБО Порошенко как раз и был главным "любимым другом", а Портнов представлял интересы Александра Зинченко, ныне покойного совладельца телеканала "Интер", который публично обвинил Порошенко в коррупции, создании параллельного Кабмина и фактической узурпации власти за спиной президента, которого все больше интересовали пчелы и трипольские узоры.

Портнов вел дела блестяще и нестандартно, изрядно попив крови оппонентам.

"Нетленной классикой" и юридическим Эверестом троллинга стал официальный иск о канонизации Порошенко, с которым Портнов обратился в суд. В документе Портнов обвинил Порошенко в коррупции, на основании чего просил сделать будущего пятого президента Украины святым. Порошенко такого издевательства не простил. Затаил навсегда обиду на Порошенко и Портнов, что сильно "аукнется" харизматичному кондитеру в 2019-м.



Юлия Тимошенко и Портнов

При этом дело о канонизации Порошенко было лишь вершиной айсберга, потому что ценили Портнова не за то. Он был настоящим флибустьером на рынке недружественных поглощений. Навыки и связи позволили Портнову стать одним из самых авторитетных рейдеров в Украине. Он действовал в интересах различных групп, а его участие в схемах было едва ли не 100% гарантией результата.

"Отжатые" им и его командой предприятия и объекты недвижимости есть, пожалуй, в каждом райцентре Украины. Портнов при этом демонстрировал всеядность и "отжимал" для группы "Приват", людей из окружения Тимошенко, воевал с Дмитрием Фирташем, а позже, уже во времена Януковича, методично приумножал активы "семьи". Действия Портнова и компании всегда были продуманными и молниеносными, показательный факт – при этом ни по одному из многочисленных фактов рейдерства Портнов не был привлечен к ответственности.

На телеэкранах молодой и с виду даже застенчивый, но лихой юрист появился в середине 2000-ых. Тогда ярко пылала звезда Юлии Тимошенко, которая после победы Оранжевой революции получила пост премьера и не планировала на этом останавливаться.

Авторитетный юрист со связями быстро покорил Тимошенко и стал важным членом команды, а та отблагодарила его местом в проходной части списка. Портнов стал главным юристом команды Тимошенко, куратором юридических вопросов в ее политсиле и даже заместителем председателя фракции.



Юлия Тимошенко души в Портнове не чаяла и доверяла ему сокровенное – он занимался юридическим сопровождением кабальных газовых соглашений с Россией, а также совместно с юристами "Партии регионов" занимался законами, которые ограничат власть президента Ющенко. За свои труды Портнов в 2009 году даже был избран членом Высшего совета юстиции Украины.

Но надолго в команде Тимошенко Портнов не остался, потому что в 2010 году в стране сменился президент и новым "отцом нации" стал дважды не судимый Виктор Янукович.

Приспешник Януковича и куратор судебной "реформы"

Команда Януковича сделала Портнову предложение, от которого тот не мог отказаться и трансфер недавнего БЮТовца стал одной из главных новостей политического сезона-2010.



Виктор Янукович и Андрей Портнов / Фото Администрации президента Украины

В "Партии регионов" хорошо знали об умении Портнова договариваться с нужными людьми и крутить законом как дышлом, а потому доверили ему не просто банальный "отжим" чужой собственности, а поставили задачу "отжать" целую страну.



Портнов и депутаты из его собственной гвардии, известной как "Группа Портнова" / Фото УП

Портнов со рвением взялся за работу, а Янукович перетащил его в свою администрацию и сделал заместителем председателя по юридическим вопросам. Это дало в руки Портнов чрезвычайно мощный инструментарий, которым он активно пользовался.

Фишкой Портнова стало "телефонное право" – он названивал всем нужным судьям, прокурорам и адвокатам и не гнушался откровенной лексикой. Свидетели тех разговоров впоследствии рассказывали, что по сравнению с высказываниями Портнова одиозные фразы Кернеса – это детский сад.

Специально под Януковича и его рейдерский захват Украины Портнов за год разработал новый Уголовно-процессуальный кодекс (2012). Он помог Януковичу установить тотальный контроль над судьями, а также подготовил ряд юридических правок, которые наделяли его босса фактически абсолютной властью в Украине. Все шло по плану Портнова, но он не учел роль украинского народа.



Андрей Портнов / Фото Администрации президента Украины

Революция Достоинства разрушила планы Портнова. Тот быстро понял, что к чему и сбежал из Украины в Россию, не дожидаясь суда, хотя наверняка гарантированно имел бы влияние на судей и прокуроров. В Москве Портнов не потерялся и начал активно скупать недвижимость и записывать все это на жену Лидию Валяеву.

Судебное преследование Портнова

В Украине Портнов был объявлен в розыск и назван автором "диктаторских законов" 16 января 2014 года и обвинили в сговоре с россиянами во время оккупации Крыма. В частности, Портнов фигурировал в личной переписке помощника Путина Суркова – одного из организаторов "Русской весны". Там Портнов фигурировал как "агент Казбек".



Андрей Портнов в Верховной Раде

Также Портнов фигурировал в других эпизодах и имел задокументированные связи с российскими силовиками и окружением Путина, в частности, советником президента России Глазьевым. К сожалению, надлежащей юридической оценки этому факту не было предоставлено.



Более того, новая власть Украины активных попыток добиться выдачи Портнова не делала, хоть тот и перебрался из Москвы в Вену. Со временем дела против Портнова были закрыты, а санкции против подручного Януковича – сняты. Таким образом, один из главных приспешников Януковича оказался формально чист перед украинским законом. При этом "посадить" Портнова можно было даже не за измену, а за "экономические преступления" – было бы желание, но его как раз и не оказалось.

Блогер и "серый кардинал"

Осев в Вене, Портнов стал координировать антиукраинские силы и работать на дискредитацию украинской власти и лично президента Порошенко, которого объявил едва ли не личным врагом. Время от времени Портнов вбрасывал через дружественные к нему СМИ какой-то компромат на Порошенко и его окружение, а также открыл в себе талант блогера – в собственных соцсетях Портнов начал писать пасквили на представителей украинской власти.

Особенно доставалось главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Против нее Портнов вел настоящую войну, привлек на свою сторону одиозного журналиста "Плюсов" Александра Дубинского, агента влияния России Анатолия Шария и редакцию антиукраинского сайта "Страна" Игоря Гужвы и Светланы Крюковой. Также Портнов возобновил связи с "регионалами" и эмиссаром Путина в Украине – Виктором Медведчуком.

29 августа 2018 года Портнов объявил, что берет под контроль телеканал NewsOne, правда, координацию всех антиукраинских сил Портнов не потянул и довольно быстро "слился", уступив все тому же Медведучку, а также другим пророссийским персонажам – Мураеву и Рабиновичу.

Возвращение в Украину, связи с Татаровым и новый побег

Шанс восстановить свое влияние у Портнова появился в 2019 году, когда состоялись президентские выборы и его личный враг Порошенко разгромно проиграл комику Владимиру Зеленскому. Портнов, похоже, расценил это как собственную викторию и поставил успех Зеленского себе на вид.



Портнов вернулся в Украину / Фото с фейсбук-страницы Портнова

Одиозный юрист вернулся в Украину, благодаря Печерскому суду, и вошел в ближний круг олигарха Игоря Коломойского, который также, похоже, думал, что поставил на место президента "своего человека". Портнов после возвращения начал раздувать щеки и попытался активировать собственные "спящие слоты", которые состояли из коррумпированных им судей и прокуроров.

СМИ начали активно писать о Портнове как "сером кардинале" и связывать с ним скандальные судебные решения. Сам Портнов активно давал понять, что становится незаменимым для главы Офиса Президента и бывшего коллеги по "недружественным поглощениям" и юридическому троллингу Андрея Богдана, а еще попытался заткнуть рот СМИ, которые решились написать об аферах Портнова.

Поэтому на имя журналистов "Схем", "Украинской правды", "Следствия-Инфо", "Радио Свобода" и других СМИ посыпались многочисленные иски от Портнова и его юридической команды, а суды начали принимать решения в его пользу, чем косвенно подтвердили его влияние. Куда сложнее Портнову дались дела против Порошенко – он их "строчил" буквально пачками и засылал в ГБР, но эта казуистика быстро тонула в бюрократическом спаме и ни к чему не приводила, зато только росла слава Порошенко как "жертвы режима". Таким образом, можно утверждать, что Портнов и Порошенко в какой-то момент начали делать общее дело, по крайней мере в области PR.

В том же 2019 году Портнова впервые публично "макнули" лицом – он восстановился в должности профессора КНУ и был уверен, что "все порешал". Но игру Портнова разрушили студенты, которые восстали и устроили протесты против назначения человека Януковича. Ректор вуза вынужден был отменить решение о возвращении Портнова.



Протесты студентов против Портнова

После этого стало понятно, что Портнов не всесилен, а большинство его "успехов" были сосредоточены исключительно в его телеграм-канале и фейсбуке. Там у бывшего юриста семьи Януковича действительно образовалась секта верных поклонников, готовых верить любому слову своего кумира. Зато "Кумир" и самопровозглашенный "серый кардинал" все больше становился похожим на клоуна или на пса, который лает, но не кусает.

При этом СМИ отказывались в это верить и упорно приписывали Портнову невероятную силу и влияние. В последние годы главная версия заключалась в том, что Портнов сохранил свое влияние на юридическую систему Украины и он действительно является ее "серым кардиналом", а свое влияние теперь он осуществляет через заместителя главы Офиса Президента Украины Юрия Смирнова, а после его отставки и ареста – через действующего "куратора юридической системы" государства Олега Татарова.

При этом сам Татаров стал в последние годы жупелом для СМИ и из-за него президенту Зеленскому несколько раз пришлось даже повышать голос на пресс-конференциях, реагируя на неудобные вопросы журналистов.

Впрочем, сколько здесь Портнова и какова его роль, а самое главное, где доказательства, – неизвестно и не доказано. Более того, тот с началом полномасштабного вторжения по примеру Татарова не стал "убивать в Киеве чеченцев", а залег на дно, а впоследствии (в июне 2022 года) по традиции сбежал из Украины и оказался в Европе (по предположению общественного активиста Сергея Стерненко, побег мог организовать тот самый Татаров).



Портнов и его пророссийские коллеги / Фото с фейсбук-страницы Портнова

За рубежом одиозный блогер довольно долго тихо сидел и не светился, но со временем осмелел и взялся за старое – начал забрасывать судебными исками украинские СМИ. В частности, его "любимчиками" для так называемой "воспитательной работы" (как он сам ее называл) стали "Громадское" и Kyiv Independent. Поводом для исков стало довольно меткое слово "антиукраинский" для оценки деятельности Портнова, которое использовали журналисты.

Интересно, что суд принял сторону носителя того самого прилагательного и даже частично арестовал счета журналистов, о чем писала, например, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко. Этот факт стал очередным камешком в подтверждение версии о "сером кардинале" и его "спящих слотах" коррумпированных судей.

Сейчас же после новостей о четырех выстрелах в далекой Испании они могут чувствовать себя свободными.