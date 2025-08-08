Информация, которая распространяется в различных медиа относительно уже согласованных "договоренностей" в отношении Украины, является неправдивой. Это лишь всего-навсего выдумка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Что сказал Коваленко относительно информации о "договоренностях" об Украине?

Андрей Коваленко написал, что информация о различных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в различных медиа – это выдумки.

Ни одно медиа не обладает никакими планами, потому что идет совсем другой процесс,

– объяснил лейтенант.

Руководитель Центра противодействия дезинформации также призвал украинцев меньше рефлексировать по этому поводу.

Ранее Андрей Коваленко отмечал, что большинство слухов о планах прекращения огня в Украине не соответствуют реальности. Руководитель ЦПИ призвал украинцев меньше эмоционально реагировать на это, ведь, по его словам, ситуация повторяется из раза в раз.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональд Трамп предположил, что Владимир Путин может согласиться на переговоры при условии обсуждения обмена территориями. Президент США также "положительно оценил" возможность прекращения огня в Украине.