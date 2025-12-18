Мирное соглашение без гарантий безопасности: в ISW объяснили, зачем Путину мир

Недавние заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что Россия не планирует отступать от своих максималистских требований. Кремль стремится использовать мирное соглашение без гарантий безопасности для своего будущего нападения.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), пишет 24 Канал.

Почему Путин против гарантий безопасности для Украины?

В среду, 17 декабря, на заседании коллегии минобороны России Владимир Путин отметил, что Москва готова забрать "свои исторические земли" военной силой, если Украина и ее партнеры откажутся вести конструктивный дипломатический диалог. Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия предпочитает дипломатические методы для достижения своих военных целей и устранения так называемых "коренных причин" войны – формулировка, которым в Кремле традиционно прикрывают собственные требования и оправдывают агрессию.

Аналитики считают, что такие заявления российского диктатора имеют целью переложить ответственность за продолжение войны с России на Украину.

Также российский диктатор продолжает отклонять американский 28-пунктный мирный план и его последующие версии. Фактически Путин не отступает от своих максималистских требований и стремится достичь их даже после вероятного заключения мирного соглашения.

Повторяющиеся заявления Кремля, противоречащие некоторым элементам плана из 28 пунктов, ставят под сомнение готовность Путина принять даже это предварительное соглашение и демонстрируют, насколько важна надежная гарантия безопасности для Украины для долговечности любого соглашения,

– отмечают в ISW.

Какие еще пункты мирного плана Россия отвергает?

В то же время Путин и министр обороны Андрей Белоусов заявили, что Россия не принимает пункт плана об отказе от контролируемой ею территории оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский диктатор отметил, что его армия стремится расширить "буферные зоны" в Украине.

Также в Кремле неоднократно категорически отвергали идею гарантий безопасности для Украины – говорится о присутствии иностранных военных контингентов на территории Украины.

Аналитики предполагают, что Москва стремится заключить мирное соглашение без гарантий безопасности для Украины, чтобы в будущем осуществить очередное нападение на государство и достичь максималистской цели Путина – получить полный контроль над Украиной.

Какие еще заявления 17 декабря сделал Путин?