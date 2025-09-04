Переговорный трек между Украиной и Россией на паузе. Путин игнорирует все правила игры, которую задали США. Он сознательно манипулирует, создает иллюзию ведения переговорного процесса.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, выразив свое убеждение, что глава Кремля не будет встречаться с украинским президентом, как того ожидает лидер США.

К какой стратегии должен перейти Запад?

Украина на пути мирного урегулирования войны действует последовательно, откровенно и понятно по отношению к своим стратегическим партнерам. Украинская сторона принимает правила игры, которые задали США. С начала марта Белый дом заговорил о необходимости объявить о прекращении огня. Украина согласилась, предлагая начать его хотя бы с перемирия в небе.

"Этого не произошло, хотя было множество обсуждений. Теперь новое предложение от США о проведении встречи сначала двусторонней (Зеленский и Путин), а затем трехсторонней (присоединится Трамп). Это тоже не работает. В обоих случаях эти требования и правила игнорирует Россия. Это по вине Путина, потому что Украина свою позицию задекларировала и честно о ней говорит", – объяснил Мусиенко.

По мнению военнослужащего, российский диктатор боится идти на переговоры с Зеленским. Мир это понимает. Турецкий президент Эрдоган на днях сказал, что не видит сегодня того, что сложились условия для такой встречи. То же самое говорит генсек НАТО Рютте.

Теперь будет поиск других решений, в частности обновления идеи о прекращении огня. Переход к стратегии малых шагов, потому что стратегия одного глобального скачка, как отметил Мусиенко, не работает.

Или оставить ситуацию, какой она сейчас есть, тогда Украина продолжит сдерживать врага, наносить ему максимальные потери, или надо переходить к более радикальным конкретным шагам,

– озвучил Мусиенко.

Интересно, как дальше будет продолжаться переговорный трек США и Китая. Это сегодня, по убеждению военнослужащего, тоже имеет определяющую позицию. Если Соединенные Штаты осознают, что Россия равна Китаю, что она продолжает реализовывать и в интересах Китая определенные агрессивные амбиции, тогда выбор, как подытожил Мусиенко, должен быть очевидным.

"Кроме дополнительного санкционного давления, наращивания поддержки Украины, другого пути не существует. Разве что предложить Китаю поделить Россию по Уралу", – озвучил военнослужащий.

На какой стадии сейчас переговорный процесс?