Израиль и ХАМАС достигли мирного соглашения с помощью международного сообщества. Однако пока сложно понять, сработает ли похожее мирное соглашение в случае войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Дональд Трамп молодец, что смог достичь прекращения огня на Ближнем Востоке. Есть вопрос, или Израиль таки выведет войска в буферную зону. Но, судя по всему, там на это пойдут.

Сработает ли такое соглашение в случае войны в Украине?

Как отметил Ходжес, ситуация на Ближнем Востоке стала более оптимистичной, чем два года назад. Пока трудно говорить о долговременном мире. Но по крайней мере это какой-то результат.

Есть надежда, что похожее мирное соглашение могло бы по крайней мере на первое время приостановить войну в Украине. Но сомнительно, что российский диктатор Путин пойдет на такие условия. Они не захотят забирать свои войска с оккупированных территорий.

А признавать эти территории за Россией – это будет своеобразное "вознаграждение" Путину за его войну. И ситуация тут достаточно сложная.

Любое соглашение, где будущее Украины не будет гарантировано, не будет устойчивым. Но в целом все будет зависеть от украинского правительства и украинского народа. Вы должны ответить, сколько еще готовы бороться,

– сказал Ходжес.

