Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его словам, Дональд Трамп молодец, что смог достичь прекращения огня на Ближнем Востоке. Есть вопрос, или Израиль таки выведет войска в буферную зону. Но, судя по всему, там на это пойдут.
Сработает ли такое соглашение в случае войны в Украине?
Как отметил Ходжес, ситуация на Ближнем Востоке стала более оптимистичной, чем два года назад. Пока трудно говорить о долговременном мире. Но по крайней мере это какой-то результат.
Есть надежда, что похожее мирное соглашение могло бы по крайней мере на первое время приостановить войну в Украине. Но сомнительно, что российский диктатор Путин пойдет на такие условия. Они не захотят забирать свои войска с оккупированных территорий.
А признавать эти территории за Россией – это будет своеобразное "вознаграждение" Путину за его войну. И ситуация тут достаточно сложная.
Любое соглашение, где будущее Украины не будет гарантировано, не будет устойчивым. Но в целом все будет зависеть от украинского правительства и украинского народа. Вы должны ответить, сколько еще готовы бороться,
– сказал Ходжес.
Прекращение войны в Украине: коротко
- Дональд Трамп сначала обещал, что прекратит войну в Украине чуть ли не за 24 часа. Прошел уже почти год – и прогресса с переговорами фактически нет.
- Трамп признает, что Путин не хочет идти на прекращение войны. На фоне этого Штаты уже намекают, что могут передать Украине ракеты "Томагавк". Многие считают, что там Трамп давит на Путина, чтобы тот был более сговорчивым.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов заметил, что России нужна сейчас пауза в войне. Но они не хотят останавливаться.