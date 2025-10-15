Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, Дональд Трамп молодець, що зміг досягти припинення вогню на Близькому Сході. Є питання, чи Ізраїль таки виведе війська до буферної зони. Але, судячи з усього, там на це підуть.
До теми "Є перші ознаки від Трампа": як завершення війни в Газі вплине на мир в Україні
Чи спрацює така угода у випадку війни в Україні?
Як наголосив Годжес, ситуація на Близькому Сході стала більш оптимістичною, ніж два роки тому. Поки важко говорити про довготривалий мир. Але принаймні це якийсь результат.
Є сподівання, що схожа мирна угода могла б принаймні на перший час призупинити війну в Україні. Але сумнівно, що російський диктатор Путін піде на такі умови. Вони не захочуть забирати свої війська з окупованих територій.
А визнавати ці території за Росією – це буде своєрідна "винагорода" Путіну за його війну. І ситуація тут досить складна.
Будь-яка угода, де майбутнє України не буде гарантоване, не буде стійкою. Але загалом все залежатиме від українського уряду та українського народу. Ви маєте відповісти, скільки ще готові боротися,
– сказав Годжес.
Припинення війни в Україні: коротко
- Дональд Трамп спершу обіцяв, що припинить війну в Україні ледь чи не за 24 години. Пройшов вже майже рік – і прогресу з переговорами фактично немає.
- Трамп визнає, що Путін не хоче йти на припинення війни. На тлі цього Штати вже натякають, що можуть передати Україні ракети "Томагавк". Багато хто вважає, що так Трамп тисне на Путіна, аби той був більш поступливим.
- Керівник ГУР Кирило Буданов зауважив, що Росії потрібна зараз пауза у війні. Але вони не хочуть зупинятися.