Ізраїль та ХАМАС досягли мирної угоди за допомогою міжнародної спільноти. Однак поки складно зрозуміти, чи спрацює схожа мирна угода у випадку війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, Дональд Трамп молодець, що зміг досягти припинення вогню на Близькому Сході. Є питання, чи Ізраїль таки виведе війська до буферної зони. Але, судячи з усього, там на це підуть.

До теми "Є перші ознаки від Трампа": як завершення війни в Газі вплине на мир в Україні

Чи спрацює така угода у випадку війни в Україні?

Як наголосив Годжес, ситуація на Близькому Сході стала більш оптимістичною, ніж два роки тому. Поки важко говорити про довготривалий мир. Але принаймні це якийсь результат.

Є сподівання, що схожа мирна угода могла б принаймні на перший час призупинити війну в Україні. Але сумнівно, що російський диктатор Путін піде на такі умови. Вони не захочуть забирати свої війська з окупованих територій.

А визнавати ці території за Росією – це буде своєрідна "винагорода" Путіну за його війну. І ситуація тут досить складна.

Будь-яка угода, де майбутнє України не буде гарантоване, не буде стійкою. Але загалом все залежатиме від українського уряду та українського народу. Ви маєте відповісти, скільки ще готові боротися,

– сказав Годжес.

Припинення війни в Україні: коротко