Мы молимся, чтобы так было, – Рютте заявил, что война может закончиться до конца 2025
- Марк Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года, если реализовать американскую инициативу.
- Рютте отметил, что даже после возможного соглашения о прекращении войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для безопасности Европы.
Марк Рютте отмечает, что война в Украине длится почти 4 года, а Россия за это время практически не получила новых территорий. В то же время он уверен, что "конфликт" можно завершить до конца 2025 года, если воплотить инициативу США.
Генсек НАТО Марк Рютте отмечает, что даже, если будет подписано соглашение о прекращении войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на El Pais.
Когда может закончиться война в Украине?
По словам Рютте, война в Украине может закончиться до конца 2025 года, если поддержать мирный план США.
Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа – эта резня должна прекратиться,
– сказал Рютте.
В то же время он отметил масштабные потери российской армии. Мол, сейчас около миллиона россиян погибло или тяжело ранены, еще около 20 000 солдат Россия теряет ежемесячно. Несмотря на значительные потери, Путин в этом году захватил лишь 1% украинской территории, его армия продвигается на несколько метров ежедневно, а попытки взять Покровск продолжаются уже 18 месяцев без полного контроля над городом.
Рютте отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении войны в Украине, которую начал Путин почти четыре года назад, Россия все равно будет оставаться долгосрочной угрозой. Генсек призвал страны НАТО сохранять бдительность и готовность, ведь безопасность Европы зависит от ее обороноспособности.
Чем, вероятно, закончится история с "мирным планом"?
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что сейчас Украина должна сосредоточиться на производстве собственного оружия и наносить удары по территории России, чтобы укрепить свою позицию на переговорах.
По словам Загороднего, в России сейчас есть большие проблемы, а санкции Трампа сильно вредят ее нефтяной сфере, Поэтому, по его мнению, нужно наносить точные удары по критической инфраструктуре государства-агрессора и тянуть время, обсуждая "мирный план" США.
Политтехнолог считает, что Украина не согласится на "мирный план" США, а Россия ответит, что если хотя бы один пункт не будет принят, переговоры о мире она не начнет.