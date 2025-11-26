Мы молимся, чтобы так было, – Рютте заявил, что война может закончиться до конца 2025

Марк Рютте отмечает, что война в Украине длится почти 4 года, а Россия за это время практически не получила новых территорий. В то же время он уверен, что "конфликт" можно завершить до конца 2025 года, если воплотить инициативу США.

Генсек НАТО Марк Рютте отмечает, что даже, если будет подписано соглашение о прекращении войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на El Pais.

Смотрите также Мирный план Трампа могли писать в Кремле: Bloomberg выложил секретный разговор Ушакова и Дмитриева

Когда может закончиться война в Украине?

По словам Рютте, война в Украине может закончиться до конца 2025 года, если поддержать мирный план США.

Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа – эта резня должна прекратиться,

– сказал Рютте.

В то же время он отметил масштабные потери российской армии. Мол, сейчас около миллиона россиян погибло или тяжело ранены, еще около 20 000 солдат Россия теряет ежемесячно. Несмотря на значительные потери, Путин в этом году захватил лишь 1% украинской территории, его армия продвигается на несколько метров ежедневно, а попытки взять Покровск продолжаются уже 18 месяцев без полного контроля над городом.

Рютте отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении войны в Украине, которую начал Путин почти четыре года назад, Россия все равно будет оставаться долгосрочной угрозой. Генсек призвал страны НАТО сохранять бдительность и готовность, ведь безопасность Европы зависит от ее обороноспособности.

Чем, вероятно, закончится история с "мирным планом"?