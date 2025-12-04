Терпение Трампа лопнет: политолог предположил, когда президент США начнёт действовать против России жёстче

Трамп предложил Путину выгодную сделку – выйти из войны и сохранить захваченное. Однако чем ближе промежуточные выборы в США, тем сильнее ему нужно демонстрировать внешнеполитические успехи.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Трамп сейчас пытается уговорить Россию завершить войну, однако не хочет усиливать санкции из-за страха перед ядерным оружием и другие приоритеты.

Смотрите также: Европа боится, что Украину заставят к миру на позорных условиях: AP объяснил страх союзников

Что толкает Трампа к спешке в вопросе Украины и России?

Американский президент предложил Путину прекращение войны в обмен на сохранение всех захваченных территорий, восстановление торговли с Западом, возвращение в G8, доступ к инвестициям и свободу передвижения для российских элит.

Обратите внимание! Трамп заявил, что по итогам переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пришли к выводу, что Путин якобы стремится завершить войну.

"Трамп надеется, что невозможно быть настолько тупым, чтобы не отреагировать на такую выгодную сделку", – отметил Рейтерович.

Президент США применяет стратегию постепенного давления на Россию, надеясь ее уговорить, но приближение промежуточных выборов заставляет его активизироваться.

Если Трамп проиграет промежуточные выборы, далеко не факт, что он нормально досидит 2 последних года президентства. Поэтому ему придется искать варианты завершения войны. И рано или поздно терпение лопнет,

– сказал Рейтерович.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?