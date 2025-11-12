24 Канал Криминальные новости "России больно": почему в Кремле завили о готовности к переговорам
12 ноября, 15:41
"России больно": почему в Кремле завили о готовности к переговорам

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Россия пытается договариваться с Дональдом Трампом о переговорах с Украиной на своих условиях, потому что на Кремль давит война, санкции.
  • Кремль хочет заставить Украину пойти на переговоры, требуя денацификацию, демилитаризацию, нейтралитет относительно международных организаций и так далее.

Россия снова активно делает заявления о переговорах. Причина в том, что россияне уже чувствуют некоторые результаты давления. У Кремля существенные проблемы из-за войны против Украины, мировых санкций и так далее, хотя еще не смертельные.

Поэтому в Москве понимают, что нужен отдых, чтобы потом атаковать Украину с новой силой. Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий заметил 24 Каналу, что Россия пытается договариваться с Дональдом Трампом о переговорах на своих условиях.

"Им больно, и они кричат. Не смертельно пока что, к сожалению. Но в любом случае есть проблематика, которую они хотят решить. То, что сейчас происходит в России, вызвано рядом событий, которые были созданы искусственно. Это прежде всего и война, и санкции и тому подобное. В любом случае результаты есть", – сказал он.

По какому сценарию действует Кремль?

Андрей Городницкий отметил, что захватчики пытаются сейчас использовать все свои шансы. В частности, на фронте. Поэтому они активно атакуют. Однако это не потому, что у них появилось больше ресурсов или финансов. На самом деле им этого не хватает.

Они понимают, что им надо сделать последний рывок для того, чтобы через на какой-то период времени получить определенные преференции. То, что происходит на фронте сейчас, показывает, что Россия очень сильно истощается. Кремль будет просить и договариваться с Трампом о том, чтобы Украина согласилась на те или иные условия, 
– объяснил политический эксперт.

По его словам, Россия стремится посадить Украину за стол переговоров, однако на своих условиях. В частности, говорится о денацификации, демилитаризации, чтобы Украина не была членом каких-либо организаций, например, НАТО, уменьшение количества оружия, армии, русский язык и так далее.

В любом случае сейчас Россия пытается до Нового года посадить в Украину за стол переговоров, но на своих условиях, используя Трампа. То есть сценарий не изменился, 
– добавил доктор философских наук.

Последние заявления о переговорах

  • Президент США Дональд Трамп не отрицает, что может встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он назвал главное препятствие для встречи. По его словам, это нежелание России завершать войну в Украине.

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. В то же время он подчеркнул, что для этого "должны быть учтены российские интересы". Кроме того, он назвал Президента Украины Владимира Зеленского "препятствием для мира".

  • Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что сейчас переговоры с Россией прекращены. Он добавил, что нынешние переговоры завершились с незначительным прогрессом.