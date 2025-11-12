Поэтому в Москве понимают, что нужен отдых, чтобы потом атаковать Украину с новой силой. Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий заметил 24 Каналу, что Россия пытается договариваться с Дональдом Трампом о переговорах на своих условиях.

"Им больно, и они кричат. Не смертельно пока что, к сожалению. Но в любом случае есть проблематика, которую они хотят решить. То, что сейчас происходит в России, вызвано рядом событий, которые были созданы искусственно. Это прежде всего и война, и санкции и тому подобное. В любом случае результаты есть", – сказал он.

По какому сценарию действует Кремль?

Андрей Городницкий отметил, что захватчики пытаются сейчас использовать все свои шансы. В частности, на фронте. Поэтому они активно атакуют. Однако это не потому, что у них появилось больше ресурсов или финансов. На самом деле им этого не хватает.

Они понимают, что им надо сделать последний рывок для того, чтобы через на какой-то период времени получить определенные преференции. То, что происходит на фронте сейчас, показывает, что Россия очень сильно истощается. Кремль будет просить и договариваться с Трампом о том, чтобы Украина согласилась на те или иные условия,

– объяснил политический эксперт.

По его словам, Россия стремится посадить Украину за стол переговоров, однако на своих условиях. В частности, говорится о денацификации, демилитаризации, чтобы Украина не была членом каких-либо организаций, например, НАТО, уменьшение количества оружия, армии, русский язык и так далее.

В любом случае сейчас Россия пытается до Нового года посадить в Украину за стол переговоров, но на своих условиях, используя Трампа. То есть сценарий не изменился,

– добавил доктор философских наук.

Последние заявления о переговорах