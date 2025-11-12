Поэтому в Москве понимают, что нужен отдых, чтобы потом атаковать Украину с новой силой. Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий заметил 24 Каналу, что Россия пытается договариваться с Дональдом Трампом о переговорах на своих условиях.
"Им больно, и они кричат. Не смертельно пока что, к сожалению. Но в любом случае есть проблематика, которую они хотят решить. То, что сейчас происходит в России, вызвано рядом событий, которые были созданы искусственно. Это прежде всего и война, и санкции и тому подобное. В любом случае результаты есть", – сказал он.
По какому сценарию действует Кремль?
Андрей Городницкий отметил, что захватчики пытаются сейчас использовать все свои шансы. В частности, на фронте. Поэтому они активно атакуют. Однако это не потому, что у них появилось больше ресурсов или финансов. На самом деле им этого не хватает.
Они понимают, что им надо сделать последний рывок для того, чтобы через на какой-то период времени получить определенные преференции. То, что происходит на фронте сейчас, показывает, что Россия очень сильно истощается. Кремль будет просить и договариваться с Трампом о том, чтобы Украина согласилась на те или иные условия,
– объяснил политический эксперт.
По его словам, Россия стремится посадить Украину за стол переговоров, однако на своих условиях. В частности, говорится о денацификации, демилитаризации, чтобы Украина не была членом каких-либо организаций, например, НАТО, уменьшение количества оружия, армии, русский язык и так далее.
В любом случае сейчас Россия пытается до Нового года посадить в Украину за стол переговоров, но на своих условиях, используя Трампа. То есть сценарий не изменился,
– добавил доктор философских наук.
Последние заявления о переговорах
Президент США Дональд Трамп не отрицает, что может встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он назвал главное препятствие для встречи. По его словам, это нежелание России завершать войну в Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. В то же время он подчеркнул, что для этого "должны быть учтены российские интересы". Кроме того, он назвал Президента Украины Владимира Зеленского "препятствием для мира".
Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что сейчас переговоры с Россией прекращены. Он добавил, что нынешние переговоры завершились с незначительным прогрессом.