Проблема не в Венгрии, а в Орбане, – Зеленский о переговорах в Будапеште
- Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам о завершении войны с Россией фактически где угодно. Это может быть даже Венгрия.
- На самом деле проблема не в Венгрии. Проблема – Виктор Орбан, который создает проблемы для Украины.
Украина готова встретиться с Россией для урегулирования войны фактически в любой стране. И не проблема, если это будет Венгрия.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал. По его словам, вопрос на самом деле не в Венгрии. Есть много вопросов конкретно к премьер-министру Виктору Орбану, который ставит палки в колеса Украине.
Могут ли быть переговоры в Венгрии?
Как отметил Зеленский, Украина готова провести переговоры буквально где угодно. Конечно, кроме России и Беларуси. Поэтому Венгрия также подходит.
Если это будет трехсторонняя встреча, а мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины. Прежде всего по завершению войны. В таком случае, Бог с ним, пусть Орбан зарабатывает свои бенефиты. Наша задача – окончание войны,
– сказал Зеленский.
Впрочем, пока не известно, в каком формате вообще может состояться такая встреча. Да и сам Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины. И не стоит забывать о Будапештском меморандуме, который оказался недееспособным.
Не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы. Все равно где. Почти все равно. Не в России. И точно не в Беларуси,
– отметил Зеленский.
Мирные переговоры: коротко
- В России сделали ряд заявлений относительно переговоров с Украиной. Там показательно смягчили риторику.
- Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев считает, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатическому решению, которое может завершить войну.
- Ранее Трамп ввел санкции против России. Также должна была состояться встреча Трампа и Путина. Однако все остановилось после разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.