Проблема не в Венгрии, а в Орбане, – Зеленский о переговорах в Будапеште

Украина готова встретиться с Россией для урегулирования войны фактически в любой стране. И не проблема, если это будет Венгрия.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал. По его словам, вопрос на самом деле не в Венгрии. Есть много вопросов конкретно к премьер-министру Виктору Орбану, который ставит палки в колеса Украине.

Могут ли быть переговоры в Венгрии?

Как отметил Зеленский, Украина готова провести переговоры буквально где угодно. Конечно, кроме России и Беларуси. Поэтому Венгрия также подходит.

Если это будет трехсторонняя встреча, а мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины. Прежде всего по завершению войны. В таком случае, Бог с ним, пусть Орбан зарабатывает свои бенефиты. Наша задача – окончание войны,

– сказал Зеленский.

Впрочем, пока не известно, в каком формате вообще может состояться такая встреча. Да и сам Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины. И не стоит забывать о Будапештском меморандуме, который оказался недееспособным.

Не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы. Все равно где. Почти все равно. Не в России. И точно не в Беларуси,

– отметил Зеленский.

Мирные переговоры: коротко