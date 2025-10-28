Проблема не в Угорщині, а в Орбані, – Зеленський про переговори в Будапешті
- Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів про завершення війни з Росією фактично будь-де. Це може бути навіть Угорщина.
- Насправді проблема не в Угорщині. Проблема – Віктор Орбан, який створює проблеми для України.
Україна готова зустрітися з Росією для врегулювання війни фактично у будь-якій країні. І не проблема, якщо це буде Угорщина.
Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал. За його словами, питання насправді не в Угорщині. Є багато питань конкретно до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який ставить палки в колеса Україні.
Чи можуть бути переговори в Угорщині?
Як наголосив Зеленський, Україна готова провести переговори буквально де завгодно. Звісно, окрім Росії та Білорусі. Тому Угорщина також підходить.
Якщо це буде тристороння зустріч, а ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України. Передусім щодо завершення війни. В такому випадку, Бог з ним, хай Орбан заробляє свої бенефіти. Наше завдання – закінчення війни,
– сказав Зеленський.
Утім, поки що не відомо, в якому форматі взагалі може відбутися така зустріч. Та й сам Орбан не демонструє жодного позитиву щодо України. І не варто забувати про Будапештський меморандум, який виявився недієздатним.
Не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові. Все одно де. Майже все одно. Не в Росії. І точно не в Білорусі,
– зауважив Зеленський.
Мирні переговори: коротко
- В Росії зробили низку заяв щодо переговорів з Україною. Там показово пом'якшили риторику.
- Спецпредставник російського диктатора Владіміра Путіна Кирило Дмитрієв вважає, що Москва, Вашингтон і Київ близькі до дипломатичного рішення, яке може завершити війну.
- Раніше Трамп ввів санкції проти Росії. Також мала відбутися зустріч Трампа і Путіна. Однак все зупинилося після розмови держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова.