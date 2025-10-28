Проблема не в Угорщині, а в Орбані, – Зеленський про переговори в Будапешті

Україна готова зустрітися з Росією для врегулювання війни фактично у будь-якій країні. І не проблема, якщо це буде Угорщина.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал. За його словами, питання насправді не в Угорщині. Є багато питань конкретно до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який ставить палки в колеса Україні.

Чи можуть бути переговори в Угорщині?

Як наголосив Зеленський, Україна готова провести переговори буквально де завгодно. Звісно, окрім Росії та Білорусі. Тому Угорщина також підходить.

Якщо це буде тристороння зустріч, а ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України. Передусім щодо завершення війни. В такому випадку, Бог з ним, хай Орбан заробляє свої бенефіти. Наше завдання – закінчення війни,

– сказав Зеленський.

Утім, поки що не відомо, в якому форматі взагалі може відбутися така зустріч. Та й сам Орбан не демонструє жодного позитиву щодо України. І не варто забувати про Будапештський меморандум, який виявився недієздатним.

Не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові. Все одно де. Майже все одно. Не в Росії. І точно не в Білорусі,

– зауважив Зеленський.

