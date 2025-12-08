Восток, деньги, гарантии безопасности: Зеленский назвал наиболее чувствительные вопросы для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в вопросе мира есть чувствительные позиции. Они касаются оккупированных территорий и дальнейшей поддержки Украины.

Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским и зарубежным СМИ, передает 24 Канал.

Какие чувствительные вопросы существуют для Украины?

Украина не хочет и не может отдавать свои территории России, поэтому именно вопрос контроля над Донбассом остается чувствительным. Также без украинских специалистов не может полноценно работать Запорожская атомная электростанция, а потому ее стоит вернуть.

Все понимают (я не уверен, что Россия это понимает), но мы с партнерами говорим о том, что без нас она (ЗАЭС – 24 Канал) работать нормально не будет. И поэтому об этом надо еще говорить,

– отметил Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос контроля над Донбассом, ЗАЭС, денег и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными.

Зеленский добавил, что украинские территории не будут обменивать на гарантии безопасности и на другие условия – это неправильный подход.

Поддерживает ли Украина новые пункты мирного плана США?