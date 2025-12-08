Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским и зарубежным СМИ, передает 24 Канал.
Какие чувствительные вопросы существуют для Украины?
Украина не хочет и не может отдавать свои территории России, поэтому именно вопрос контроля над Донбассом остается чувствительным. Также без украинских специалистов не может полноценно работать Запорожская атомная электростанция, а потому ее стоит вернуть.
Все понимают (я не уверен, что Россия это понимает), но мы с партнерами говорим о том, что без нас она (ЗАЭС – 24 Канал) работать нормально не будет. И поэтому об этом надо еще говорить,
– отметил Владимир Зеленский.
По его словам, вопрос контроля над Донбассом, ЗАЭС, денег и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными.
Зеленский добавил, что украинские территории не будут обменивать на гарантии безопасности и на другие условия – это неправильный подход.
Поддерживает ли Украина новые пункты мирного плана США?
Президент Украины заявил, что сейчас во время переговорного процесса не удалось достичь компромисса по территориям. Соответствующие консультации еще продолжаются, хотя украинская сторона просто не имеет права уступать свои земли.
Более действенным мирный план США стал после того, как его сократили, убрав пророссийские требования. Украина ранее не соглашалась на некоторые из них пункты из-за конституционных норм и международного права.
Относительно того, кто после установления мира может дать Украине лучшие гарантии безопасности, Владимир Зеленский заявил, что это будут Соединенные Штаты. Однако, по его словам, они не должны быть похожими на Будапештский меморандум.