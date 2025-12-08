Схід, гроші, гарантії безпеки: Зеленський назвав найбільш чутливі питання для України

Президент Володимир Зеленський розповів, що в питанні миру є чутливі позиції. Вони стосуються окупованих територій і подальшої підтримки України.

Про це український лідер сказав у інтерв'ю українським та закордонним ЗМІ, передає 24 Канал.

Які чутливі питання існують для України?

Україна не хоче та не може віддавати свої території Росії, тому саме питання контролю над Донбасом залишається чутливим. Також без українських спеціалістів не може повноцінно працювати Запорізька атомна електростанція, а тому її варто повернути.

Всі розуміють (я не впевнений, що Росія це розуміє), але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона (ЗАЕС – 24 Канал) працювати нормально не буде. І тому про це треба ще говорити,

– зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, питання контролю над Донбасом, ЗАЕС, грошей та гарантій безпеки є найбільш чутливими.

Зеленський додав, що українські території не будуть обмінювати на гарантії безпеки й на інші умови – це неправильний підхід.

Чи підтримує Україна нові пункти мирного плану США?