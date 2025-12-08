Схід, гроші, гарантії безпеки: Зеленський назвав найбільш чутливі питання для України
- Президент Зеленський зазначив, що питання контролю над Донбасом, Запорізькою АЕС, грошей та гарантій безпеки є найбільш чутливими для України.
- Україна не буде обмінювати свої території на гарантії безпеки чи інші умови.
Президент Володимир Зеленський розповів, що в питанні миру є чутливі позиції. Вони стосуються окупованих територій і подальшої підтримки України.
Про це український лідер сказав у інтерв'ю українським та закордонним ЗМІ, передає 24 Канал.
Які чутливі питання існують для України?
Україна не хоче та не може віддавати свої території Росії, тому саме питання контролю над Донбасом залишається чутливим. Також без українських спеціалістів не може повноцінно працювати Запорізька атомна електростанція, а тому її варто повернути.
Всі розуміють (я не впевнений, що Росія це розуміє), але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона (ЗАЕС – 24 Канал) працювати нормально не буде. І тому про це треба ще говорити,
– зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, питання контролю над Донбасом, ЗАЕС, грошей та гарантій безпеки є найбільш чутливими.
Зеленський додав, що українські території не будуть обмінювати на гарантії безпеки й на інші умови – це неправильний підхід.
Чи підтримує Україна нові пункти мирного плану США?
Президент України заявив, що наразі під час переговорного процесу не вдалося досягти компромісу щодо територій. Відповідні консультації ще тривають, хоча українська сторона просто не має права поступатися своїми землями.
Більш дієвим мирний план США став після того, як його скоротили, прибравши проросійські вимоги. Україна раніше не погоджувалася на деякі з них пункти через конституційні норми та міжнародне право.
Щодо того, хто після встановлення миру може дати Україні найкращі гарантії безпеки, Володимир Зеленський заявив, що це будуть Сполучені Штати. Однак, за його словами, вони не мають бути схожими на Будапештський меморандум.