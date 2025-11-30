Ближайшие дни будут важными, и многое может измениться, – Зеленский

Зеленский провел разговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украина находится в тесном взаимодействии с партнерами по делам мирного процесса.

По словам Зеленского, ближайшие дни многое может измениться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

О чем Зеленский говорил с Рютте и фон дер Ляйен?

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции,

– отметил он.

Также Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что Украина находится в полной координации с Еврокомиссией, там имеют общие с Киевом взгляды на ключевые вопросы дипломатии.

Фон дер Ляйен выразила готовность помочь Украине в вопросе усиления устойчивости в условиях постоянных российских ударов по энергетике.

