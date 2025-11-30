Ближайшие дни будут важными, и многое может измениться, – Зеленский
- Зеленский провел разговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подчеркнув важность совместных мероприятий и позиций.
- Фон дер Ляйен выразила готовность помочь Украине в усилении устойчивости в условиях российских ударов по энергетике.
Зеленский провел разговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украина находится в тесном взаимодействии с партнерами по делам мирного процесса.
По словам Зеленского, ближайшие дни многое может измениться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Смотрите также У нас с Украиной сегодня произошел значительный прогресс, – Рубио о переговорах в Майами
О чем Зеленский говорил с Рютте и фон дер Ляйен?
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.
Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции,
– отметил он.
Также Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что Украина находится в полной координации с Еврокомиссией, там имеют общие с Киевом взгляды на ключевые вопросы дипломатии.
Фон дер Ляйен выразила готовность помочь Украине в вопросе усиления устойчивости в условиях постоянных российских ударов по энергетике.
В Майами состоялись переговоры делегаций США и Украины
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay состоялась встреча делегаций США и Украины. На ней должны были согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Встреча длилась почти 2 часа. Спецпредставитель США Стив Уиткофф высказался о ней "положительно".