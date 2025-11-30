Найближчі дні будуть важливими, і багато що може змінитися, – Зеленський

Зеленський провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Україна перебуває у тісній взаємодії з партнерами у справах мирного процесу.

За словами Зеленського, найближчі дні багато чого може змінитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Про що Зеленський говорив з Рютте і фон дер Ляєн?

Президент України Володимир Зеленський поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте.

Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції,

– зазначив він.

Також Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна перебуває у повній координації з Єврокомісією, там мають спільні з Києвом погляди на ключові питання дипломатії.

Фон дер Ляєн висловила готовність допомогти Україні у питанні посилення стійкості в умовах постійних російських ударів по енергетиці.

