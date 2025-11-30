Найближчі дні будуть важливими, і багато що може змінитися, – Зеленський
- Зеленський провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, підкресливши важливість спільних заходів і позицій.
- Фон дер Ляєн висловила готовність допомогти Україні у підсиленні стійкості в умовах російських ударів по енергетиці.
Зеленський провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Україна перебуває у тісній взаємодії з партнерами у справах мирного процесу.
За словами Зеленського, найближчі дні багато чого може змінитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
Дивіться також У нас з Україною сьогодні відбувся значний поступ, – Рубіо про переговори в Маямі
Про що Зеленський говорив з Рютте і фон дер Ляєн?
Президент України Володимир Зеленський поговорив з генсеком НАТО Марком Рютте.
Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції,
– зазначив він.
Також Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна перебуває у повній координації з Єврокомісією, там мають спільні з Києвом погляди на ключові питання дипломатії.
Фон дер Ляєн висловила готовність допомогти Україні у питанні посилення стійкості в умовах постійних російських ударів по енергетиці.
У Маямі відбулися переговори делегацій США та України
У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay відбулася зустріч делегацій США та України. На ній повинні були узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Зустріч тривала майже 2 години. Спецпредставник США Стів Віткофф висловився про неї "позитивно".